Repubblica, ultimatum del cdr a Exor: «Vogliamo garanzie su Antenna entro il 7 gennaio»

Il comitato di redazione del quotidiano La Repubblica ha diramato un nuovo comunicato, dando un ultimatum a Gedi (e alla sua controllante Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann), per avere risposte in merito alle garanzie richieste nell’ambito della vendita del gruppo editoriale ad Antenna Group, società dell’imprenditore greco Theodore Kyriakou.

«Ad oltre un mese dalla nostra interlocuzione in merito alla vendita del gruppo Gedi, pensiamo che non sia più procrastinabile una risposta chiara e inequivocabile dell’azienda. L’assemblea di redazione di Repubblica, che sta trascorrendo queste festività di fine anno con ben poca serenità, attende di sapere se la richiesta di portare sul tavolo delle trattative con il gruppo Antenna le garanzie occupazionali, di rispetto del perimetro aziendale e di linea politico-editoriale è stata accolta dai vertici di Exor e se dunque venditore e acquirente hanno entrambi recepito positivamente la nostra istanza di comprendere, nel contratto di compravendita, la clausola di salvaguardia sociale e di tutela dell’indipendenza della testata», recita la nota.