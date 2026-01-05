E’ un titolo puramente giornalistico, che non dà diritto a coppe o premi in denaro, ma che è comunque utile ai fini statistici. Stiamo parlando del titolo di “Campione d’inverno” in Serie A, assegnato alla squadra che si trova in vetta alla classifica del campionato al giro di boa, trascorse dunque 19 giornate sulle 38 totali del torneo.
Le statistiche parlano chiaro e sono forse l’aspetto più interessante di questo piccolo successo di metà stagione: due volte su tre (nel 67% dei casi) chi si è laureato Campione d’inverno ha poi vinto lo Scudetto. Ma chi sarà il Campione d’inverno in questa stagione? Una domanda alla quale molti tifosi stanno provando a dare risposta, ora che il girone di andata della Serie A volge al termine con il turno infrasettimanale dell’Epifania.
Campione d’inverno 2026 – In tre in corsa per il titolo
Una risposta ancora non c’è, ma la certezza è che il titolo volerà a Milano (da una tra Inter e Milan), o a Napoli. Nessuna di queste squadre è ancora riuscita a prendere il largo in campionato, ma tutte e tre si sono staccate dalle concorrenti quanto basta per rimanere le uniche in corsa. Ora, tra il turno infrasettimanale e i recuperi delle sfide saltate per la Supercoppa italiana – vinta dai partenopei – avremo una risposta.
L’Inter è al momento la “favorita”, semplicemente perché il destino si trova nelle sue mani. In caso di doppio successo tra Parma e recupero con il Lecce, i nerazzurri sarebbero Campioni d’inverno. Il “titolo” potrebbe arrivare anche questa settimana, in caso di vittoria e di mancato successo di Milan e Napoli. Dal momento in cui alla fine del girone di andata è stata disputata solo la metà degli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegna in base alla differenza reti. Un dato che al momento sorride all’Inter (+23) e che vede il Milan (+15) davanti ai partenopei (+13).
Al Milan servirebbe invece un doppio successo in queste due partite e almeno un pareggio per l’Inter per riuscire a laurearsi Campione d’inverno. Il Napoli, invece, considerando la differenza reti, dovrebbe sperare in due vittorie, almeno una sconfitta da parte dell’Inter e un pareggio da parte del Milan nei due incontri rimasti.
Campione d’inverno 2026 – La situazione tra punti e differenza reti
Ma qual è la situazione di classifica? Al termine del 18° turno (17 le sfide disputate da Inter, Milan e Napoli a causa dei recuperi mancanti), questa è la graduatoria delle tre formazioni in lotta:
- Inter – 39 punti (18 partite, +31 differenza reti)
- Milan – 38 punti (18 partite, +15 differenza reti)
- Napoli – 37 punti (18 partite, +13 differenza reti)
Le partite in programma tra il turno infrasettimanale dell’Epifania e i recuperi della Supercoppa italiana daranno risposte definitive. Di seguito, lo scenario per ognuna delle tre squadre:
- Inter Campione d’inverno se: vince con Parma e Lecce
- Milan Campione d’inverno se: vince con Genoa e Como e l’Inter pareggia almeno una partita
- Napoli Campione d’inverno se: vince con Verona e Parma, l’Inter perde almeno una partita e il Milan pareggia almeno un match.