Le statistiche parlano chiaro e sono forse l’aspetto più interessante di questo piccolo successo di metà stagione: due volte su tre (nel 67% dei casi) chi si è laureato Campione d’inverno ha poi vinto lo Scudetto. Ma chi sarà il Campione d’inverno in questa stagione? Una domanda alla quale molti tifosi stanno provando a dare risposta, ora che il girone di andata della Serie A volge al termine con il turno infrasettimanale dell’Epifania.

E’ un titolo puramente giornalistico, che non dà diritto a coppe o premi in denaro, ma che è comunque utile ai fini statistici. Stiamo parlando del titolo di “Campione d’inverno” in Serie A , assegnato alla squadra che si trova in vetta alla classifica del campionato al giro di boa, trascorse dunque 19 giornate sulle 38 totali del torneo.

Campione d’inverno 2026 – In tre in corsa per il titolo

Una risposta ancora non c’è, ma la certezza è che il titolo volerà a Milano (da una tra Inter e Milan), o a Napoli. Nessuna di queste squadre è ancora riuscita a prendere il largo in campionato, ma tutte e tre si sono staccate dalle concorrenti quanto basta per rimanere le uniche in corsa. Ora, tra il turno infrasettimanale e i recuperi delle sfide saltate per la Supercoppa italiana – vinta dai partenopei – avremo una risposta.

L’Inter è al momento la “favorita”, semplicemente perché il destino si trova nelle sue mani. In caso di doppio successo tra Parma e recupero con il Lecce, i nerazzurri sarebbero Campioni d’inverno. Il “titolo” potrebbe arrivare anche questa settimana, in caso di vittoria e di mancato successo di Milan e Napoli. Dal momento in cui alla fine del girone di andata è stata disputata solo la metà degli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegna in base alla differenza reti. Un dato che al momento sorride all’Inter (+23) e che vede il Milan (+15) davanti ai partenopei (+13).

Al Milan servirebbe invece un doppio successo in queste due partite e almeno un pareggio per l’Inter per riuscire a laurearsi Campione d’inverno. Il Napoli, invece, considerando la differenza reti, dovrebbe sperare in due vittorie, almeno una sconfitta da parte dell’Inter e un pareggio da parte del Milan nei due incontri rimasti.

Campione d’inverno 2026 – La situazione tra punti e differenza reti

Ma qual è la situazione di classifica? Al termine del 18° turno (17 le sfide disputate da Inter, Milan e Napoli a causa dei recuperi mancanti), questa è la graduatoria delle tre formazioni in lotta:

Inter – 39 punti (18 partite, +31 differenza reti) Milan – 38 punti (18 partite, +15 differenza reti) Napoli – 37 punti (18 partite, +13 differenza reti)

Le partite in programma tra il turno infrasettimanale dell’Epifania e i recuperi della Supercoppa italiana daranno risposte definitive. Di seguito, lo scenario per ognuna delle tre squadre: