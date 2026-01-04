Coppa d'Africa, boom di ricavi da tv e sponsor: cresce il montepremi

Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, la 35esima edizione della Coppa d’Africa in corso di svolgimento ha raggiunto, fra sponsor e diritti televisivi , ricavi per quasi 100 milioni di dollari (pari a 85 milioni di euro). Le partite, infatti, sono trasmesse in 170 Paesi da canali in chiaro (in Italia su Sportitalia ) e a pagamento. Non vanno dimenticati gli sponsor con i vari accordi stipulati nei mesi scorsi.

Ieri è iniziata la fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa che si sta svolgendo in Marocco . Una competizione, che dopo la prossima edizione del 2027, si giocherà ogni quattro anni a partire dal 2028 . Ma rimanendo concentrati su quest’anno, in attesa che gli spalti degli stadi si riempiano a dovere dopo alcune partite con una scarsa presenza di pubblico, la Confederazione africana può esultare.

Fra questi ci sono nomi di grande spessore come TotalEnergies, che dà il nome al torneo di quest’anno, più vari partner come, per esempio, 1xBet, Unione Europea, Visa, Tecno, Puma e Suzuki, e altri dieci sponsor ufficiali, fa cui compaiono Danone, Lonaci, Oncf e Apsonic. Chiudono la lista tre fornitori ufficiali fra cui c’è anche La Vache Qui Rit (La Mucca che ride, marchio di latticini dell’azienda francese Bel).

Un vero e proprio boom di ricavi che come prima conseguenza ha portato a un’impennata del montepremi. Infatti, la nazionale che il 18 gennaio vincerà la finalissima si porterà a casa un premio di 7 milioni di dollari (5,9 milioni di euro), mentre la finalista perdente si dovrà accontentare di 4 milioni. Le due semifinaliste si aggiudicheranno invece 2,5 milioni ciascuna. 1,3 milioni invece il premio per chi raggiungerà i quarti di finale che inizieranno venerdì 9 gennaio con Mali-Senegal.

Infine, guardando al futuro quando anche la Coppa d’Africa si giocherà ogni quattro anni dal 2028, i club europei, dove ormai militano la maggior parte dei calciatori protagonisti del torneo, spingono per far disputare la competizione in estate, così da non dover rinunciare ai propri giocatori nel cuore della stagione sportiva. Ma qui entra in campo il fattore climatico: un torneo in estate andrebbe a escludere la maggior parte del territorio africano, riducendo drasticamente la possibilità di scelta della Confederazione su chi ospiterà le varie edizioni.

Infine, questa edizione avrebbe dovuto giocarsi effettivamente in estate, ma la prima edizione del nuovo Mondiale per Club voluto dalla FIFA ha fatto slittare il tutto portando a disputare, per una vera e propria novità assoluta, la Coppa d’Africa a cavallo di due anni solari.