Napoli, doppia trasferta vietata: contro Lazio e Inter niente tagliandi ai residenti in Campania

Dopo aver potuto assistere alla partita contro la Cremonese, arrivano due divieti di trasferta per i tifosi del Napoli i residenti in Campania. La prima è quella odierna contro la Lazio all’Olimpico e poi c’è il big match contro l’Inter a San Siro in programma il prossimo 11 gennaio.

Per la sfida di oggi il settore ospiti, infatti, è aperto esclusivamente ai «tifosi del Napoli fidelizzati ma non residenti in Campania» mentre è imposto il «divieto di vendita ai residenti in Campania di qualsiasi settore». Per la partita di San Siro, invece, si legge sul sito ufficiale dell’Inter: «In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre, oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data».