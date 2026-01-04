Napoli, doppia trasferta vietata: contro Lazio e Inter niente tagliandi ai residenti in Campania

Dopo l’esodo di Cremona, che non ha portato ad alcun incidente, la maggior parte dei tifosi azzurri non potranno seguire le prossime due partite della squadra di Antonio Conte lontane dal Maradona.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
tifosi napoli
(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Dopo aver potuto assistere alla partita contro la Cremonese, arrivano due divieti di trasferta per i tifosi del Napoli i residenti in Campania. La prima è quella odierna contro la Lazio all’Olimpico e poi c’è il big match contro l’Inter a San Siro in programma il prossimo 11 gennaio.

Per la sfida di oggi il settore ospiti, infatti, è aperto esclusivamente ai «tifosi del Napoli fidelizzati ma non residenti in Campania» mentre è imposto il «divieto di vendita ai residenti in Campania di qualsiasi settore». Per la partita di San Siro, invece, si legge sul sito ufficiale dell’Inter: «In attesa delle disposizioni delle autorità competenti in tema di pubblica sicurezza, l’acquisto per i residenti in Campania sarà consentito solo ai possessori di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro domenica 14 dicembre, oppure essere soci Inter Club attivi alla stessa data».

Uno scenario ormai consolidato per i tifosi del Napoli che in questa stagione hanno potuto seguire ben poche trasferte della squadra di Antonio Conte. Il discorso, come sottolineato, riguarda esclusivamente i residenti in Campania ed è disposto dalle autorità competenti in materia di sicurezza pubblica.

