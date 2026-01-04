Exor e Piero Ferrari rinnovano il patto parasociale su Ferrari

L’accordo prevede meccanismi di consultazione volti a consentire alle parti di coordinare le rispettive posizioni sulle materie da deliberare nelle assemblee generali degli azionisti di Ferrari e stabilisce diritti reciproci di prima offerta in caso di trasferimento di azioni Ferrari a terzi.

Nell’ultima semestrale pubblicata nel mese di agosto il Cavallino ha ottenuto risultati nei primi sei mesi del 2025 che sono stati definiti «eccezionali». Ferrari ha realizzato ricavi per 1,47 miliardi, in aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente, avendo consegnato 3.392 auto, più o meno lo stesso numero rispetto al secondo trimestre 2022 (63 in meno, ma con portafoglio ordini “molto solido”). L’ebitda adjusted è pari a 589 milioni, in crescita del 31,9% rispetto all’anno precedente e l’utile netto adjusted a 334 milioni (+33%).