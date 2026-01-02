È praticamente fatta (manca solo l’ufficialità, attesa nelle prossime ore) per la cessione di Valentin Castellanos al West Ham. Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, il club biancoceleste incasserà 30 milioni di euro, una cifra che oltre a sistemare il bilancio consentirà alla società di finanziare gli eventuali nuovi acquisti: su tutti, un nuovo centravanti e una mezzala di qualità.

Dopo un’estate di completo immobilismo a causa dello sforamento dei parametri economico-finanziari (l’indice di liquidità, ma non solo), la Lazio si prepara a tornare sul mercato durante la sessione invernale. Il club di Lotito vuole rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, ma la prima operazione sarà quasi certamente una cessione.

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Lazio? Quale effetto avrà la cessione? Partendo dalle cifre, come detto i biancocelesti incasseranno 30 milioni di euro per Castellanos. Il costo storico del calciatore – secondo i dati ufficiali al 30 giugno 2025 – era pari a quasi 16,3 milioni di euro. Il valore netto era invece di 10,1 milioni, cifra scesa a 8,45 milioni al 31 dicembre del 2025.

Con la cessione la Lazio metterà dunque a referto una plusvalenza di poco più di 21,5 milioni di euro, anche se contestualmente dovrà retrocedere 3 milioni di euro al New York City, club dal quale i biancocelesti avevano acquistato Castellanos nell’estate del 2023 e che vantava il 10% sulla rivendita.

Per questa stagione, l’addio anticipato di Castellanos consentirà alla Lazio di risparmiare anche su una parte di ammortamento (1,7 milioni di euro) e stipendio (1,18 milioni di euro) per un totale di 2,88 milioni di euro. Considerando plusvalenza, rivendita e risparmio l’effetto complessivo sui conti della Lazio per questa cessione sarà pari a poco meno di 21,4 milioni di euro.