La scelta si inserisce nel percorso di riorganizzazione dell’area sportiva intrapreso dal club, con l’obiettivo di consolidare una governance più strutturata e allineata alle migliori pratiche del calcio europeo. Ma chi è Marco Ottolini?

Chi è Marco Ottolini? La carriera del nuovo Ds bianconero

Classe 1980, Ottolini porta alla Juventus un profilo manageriale con un’esperienza ampia e trasversale, maturata sia in ambito nazionale sia internazionale. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore nel 2002, ha intrapreso fin da subito il percorso dirigenziale, costruendo nel tempo una conoscenza approfondita delle dinamiche del calcio professionistico, in particolare nei settori dello scouting e della gestione dei talenti.

Un passaggio chiave della sua carriera è arrivato nel 2015, con l’ingresso nell’Anderlecht, dove è stato protagonista di una fase di sviluppo e strutturazione dell’attività di osservazione del club belga, rafforzandone l’organizzazione sul piano internazionale.

Il primo approdo alla Juventus risale al 2018, quando è entrato nell’area scouting internazionale. Nei quattro anni successivi, fino al 2022, si è occupato in particolare del monitoraggio dei giocatori in prestito e della gestione dei rapporti con club esteri, seguendo da vicino la crescita dei calciatori sotto contratto con la società, soprattutto quelli impegnati fuori dall’Italia. In questo periodo ha contribuito anche alle fasi iniziali del progetto Seconda Squadra, uno degli snodi strategici del modello sportivo bianconero.

Dopo l’esperienza maturata al Genoa, Ottolini ha fatto ora ritorno a Torino per assumere un ruolo apicale nell’area sportiva. La nomina a Direttore Sportivo rappresenta un passaggio naturale in un percorso costruito su competenze tecniche, visione strategica e conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale.

Con questo inserimento, la Juventus punta a rafforzare ulteriormente il presidio manageriale del club, in una fase in cui l’equilibrio tra sostenibilità economica, valorizzazione dei giovani e competitività sportiva resta uno degli elementi chiave della strategia societaria.