Niclas Füllkrug è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero infatti ha comunicato l’arrivo dell’attaccante tedesco che questa sera sarà in panchina a disposizione di Massimiliano Allegri nella trasferta di Cagliari e molto probabilmente farà il suo esordio con la nuova squadra, considerando le non perfette condizioni di Christian Pulisic e Rafael Leao in attacco.

«AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC – si legge nel comunicato del club di Via Aldo Rossi –. Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l’Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga. Nell’estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l’avventura con il Borussia, l’attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar. Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9».