Spalletti riporta la Juve in vetta ai social e il Napoli di Conte domina i media

L’ultima giornata di Serie A del 2025 vede la Juve di Luciano Spalletti ritrovare la vetta online. Ma ad accendere i social sono il caso Davis-Lazio e le grandi manovre di gennaio che promettono di stravolgere gli equilibri della Serie A, tra il possibile addio di Vlahovic e i colpi “last minute” che coinvolgono Milan e Roma.
Questo, in sintesi, il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 17esima giornata di Serie A.
MediaScore 17 giornata – La classifica social
La Juventus ritrova la prima posizione. Dopo un sorpasso momentaneo del Milan, la Juventus, questa settimana, torna nuovamente alla guida della classifica social, ma al successo online si accompagna anche quello sul campo, la ricetta Spalletti sembra funzionare (32.000 menzioni).
Il Milan, invece, perde una posizione, si classifica secondo sui social con 24.500 menzioni sui social, ma sul campo strappa un tre a zero contro il Verona. Non ci sono scostamenti in classifica per Napoli (23.600), Inter (19.700) e Roma (12.800) che rimangono rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione.
Come cambia la classifica sui social. Osservando la classifica social oltre le prime cinque posizioni non mancano le variazioni in positivo e negativo. Ottimi i risultati conseguiti sui social da Pisa e Cagliari.
I toscani, nonostante la sconfitta in casa contro la Juventus, sui social hanno guadagnato sette posizioni, classificandosi dodicesimi con 4.300 menzioni da parte di utenti e tifosi, mentre i sardi, dopo la vittoria a Torino hanno risalito la classifica di cinque posizioni, e con 4.300 menzioni, si sono classificati undicesimi. Molte le squadre a perdere posizioni in classifica, ma a conseguire il peggior risultato questa settimana è il Sassuolo, la squadra, nonostante il pareggio a Bologna perde dieci posizioni sui social, posizionandosi diciannovesima con sole 1.700 menzioni.
I temi del dibattito. Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:
- Calciomercato. Gennaio è alle porte, tifosi ed utenti sui social iniziano a parlare delle prossime mosse dei club, tra stelle in scadenza e rivoluzioni necessarie in campo. La Juventus vive il paradosso di un quarto posto solido sotto Spalletti ma con il caso Vlahovic esploso: il serbo, a fine contratto, pare destinato all’addio. In casa Milan, oltre all’ipotesi Nkunku verso il Fenerbahçe, si valuta il “colpo last minute” Moise Kean, in uscita da una Fiorentina pronta a tutto pur di salvarsi, incluso l’arrivo di Paratici. Anche la Roma osserva Kean per potenziare un attacco poco prolifico, mentre l’Inter punta i gioielli del Verona, Belghali e Giovane, per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Dumfries. Con Dybala e Lewandowski liberi di trattare, la sessione invernale si preannuncia capace di stravolgere gli equilibri del campionato.
- Bufera Lazio: Il finale di Udinese-Lazio ha scatenato una tempesta social per il gol del pareggio friulano siglato da Keinan Davis. Al centro della bufera c’è il tocco di braccio dell’attaccante che, pur accidentale, ha permesso un controllo maggiore prima di segnare. Con la convalida del VAR della rete, le discussioni online si sono accese su quanto previsto dal regolamento: per molti, Davis ha tratto un vantaggio decisivo dal tocco, rendendo il gol irregolare. La Lazio ha risposto con un durissimo comunicato denunciando errori ripetuti. La replica del presidente della Lega Serie A, Simonelli, a difesa della classe arbitrale, non ha placato il dissenso dei tifosi, che sui social denunciano un vero e proprio “buco regolamentare” che mina la credibilità del campionato.
MediaScore 17 giornata – La classifica media
La classifica delle citazioni dei media tradizionali e online vede ancora in prima posizione la squadra di Conte (14.386 menzioni). Segue il Milan, che recupera una posizione grazie alle 11.702 menzioni. A chiudere il podio, la Juventus con 11.671 menzioni. Inter e Roma si posizionano quarta (11.070) e quinta (9.205) anche per citazioni sui media tradizionali e online.
Analisi del sentiment
L’analisi del sentiment settimanale conferma una prevalenza neutra delle conversazioni (tra il 63% e l’83%).
Il Napoli emerge come la squadra con il sentiment positivo più alto (22%) a fronte di un 15% di negatività. Il trionfo in Supercoppa a Riad contro il Bologna ha consacrato il lavoro di Conte e l’entusiasmo per la doppietta di Neres, superando i dubbi sulla tenuta in campionato. Di segno opposto l’Inter, che registra una negatività del 16% (contro l’11% di positività): pesano l’eliminazione ai rigori in Supercoppa e una percepita fragilità nei momenti chiave, nonostante il primato in Serie A resti solido. La Juventus (9% negativo, 9% positivo) e il Milan (9% negativo, 7% positivo) presentano un sentiment bilanciato e prevalentemente neutro. Per i bianconeri, la vittoria contro il Pisa ha alimentato il dibattito sull’identità tattica di Spalletti; per i rossoneri, il pragmatismo di Allegri in campionato mitiga la delusione per il KO in Supercoppa. Infine, la Roma si distingue per un sentiment positivo (12%) superiore al negativo (9%): la piazza giallorossa, nonostante il sorpasso subito in classifica dalla Juve, ripone grandi aspettative nelle manovre di mercato invernali, con i nomi di Zirkzee e Raspadori che accendono le speranze dei tifosi.