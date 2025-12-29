Spalletti riporta la Juve in vetta ai social e il Napoli di Conte domina i media

L’ultima giornata di Serie A del 2025 vede la Juve di Luciano Spalletti ritrovare la vetta online. Ma ad accendere i social sono il caso Davis-Lazio e le grandi manovre di gennaio che promettono di stravolgere gli equilibri della Serie A, tra il possibile addio di Vlahovic e i colpi “last minute” che coinvolgono Milan e Roma. Questo, in sintesi, il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 17esima giornata di Serie A.

MediaScore 17 giornata – La classifica social La Juventus ritrova la prima posizione. Dopo un sorpasso momentaneo del Milan, la Juventus, questa settimana, torna nuovamente alla guida della classifica social, ma al successo online si accompagna anche quello sul campo, la ricetta Spalletti sembra funzionare (32.000 menzioni).

Il Milan, invece, perde una posizione, si classifica secondo sui social con 24.500 menzioni sui social, ma sul campo strappa un tre a zero contro il Verona. Non ci sono scostamenti in classifica per Napoli (23.600), Inter (19.700) e Roma (12.800) che rimangono rispettivamente in terza, quarta e quinta posizione. Come cambia la classifica sui social. Osservando la classifica social oltre le prime cinque posizioni non mancano le variazioni in positivo e negativo. Ottimi i risultati conseguiti sui social da Pisa e Cagliari.

I toscani, nonostante la sconfitta in casa contro la Juventus, sui social hanno guadagnato sette posizioni, classificandosi dodicesimi con 4.300 menzioni da parte di utenti e tifosi, mentre i sardi, dopo la vittoria a Torino hanno risalito la classifica di cinque posizioni, e con 4.300 menzioni, si sono classificati undicesimi. Molte le squadre a perdere posizioni in classifica, ma a conseguire il peggior risultato questa settimana è il Sassuolo, la squadra, nonostante il pareggio a Bologna perde dieci posizioni sui social, posizionandosi diciannovesima con sole 1.700 menzioni.