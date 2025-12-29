Lazio, Sarri operato per fibrillazione atriale: «Intervento riuscito»

Nella giornata odierna la Lazio ha comunicato che «il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA».

Nella nota viene spiegato che l’intervento, «eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il medico sociale della S.S. Lazio, dottor Italo Leo».