È arrivata anche la firma: Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026, con uno stipendio che – secondo indiscrezioni – si aggirerà intorno a 3 milioni di euro netti a stagione, pari a circa 5,55 milioni lordi, confermandosi tra i tecnici più pagati della Serie A.

Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti vanta una carriera trentennale in panchina iniziata proprio in Toscana, all’Empoli, dove dopo gli esordi da calciatore intraprese la strada dell’allenatore. Con il club azzurro vinse una Coppa Italia di Serie C, prima di conquistare la promozione in Serie A e di imporsi progressivamente come uno degli allenatori più innovativi del calcio italiano.





Quanto guadagna Spalletti? La carriera del tecnico toscano

La consacrazione arrivò nei primi anni 2000 con l’Udinese, che guidò per tre stagioni consecutive alle competizioni europee e portò per la prima volta nella sua storia in Champions League al termine del campionato 2004/05. Da lì iniziò la sua prima esperienza alla Roma, dove conquistò due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana in quattro anni, dando vita a una squadra dal gioco moderno e spettacolare.

Nel 2009 l’avventura all’estero con lo Zenit San Pietroburgo, dove in cinque stagioni Spalletti vinse due campionati russi, una coppa e una supercoppa, prima di tornare in Italia per sedersi nuovamente sulla panchina della Roma e poi su quella dell’Inter.

Il punto più alto della sua carriera è arrivato nella stagione 2022/23, quando ha condotto il Napoli alla vittoria dello scudetto, riportando il titolo in città dopo 33 anni. Successivamente, Spalletti ha assunto la guida della Nazionale Italiana, che ha allenato fino allo scorso giugno.

Con il suo arrivo, la Juventus sceglie un tecnico di grande esperienza e competenza, capace di unire rigore tattico e mentalità offensiva. Dopo l’addio di Thiago Motta e l’esonero di Igor Tudor, il club bianconero punta su un allenatore di spessore internazionale per aprire un nuovo ciclo vincente. «Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera: benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!», conclude la nota ufficiale della Juventus.