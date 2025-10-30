Real, il Bernabeu si trasforma a Natale: ospiterà un parco tematico

Ogni Natale, luoghi come il Santa Claus Village di Rovaniemi (Finlandia), Disneyland Paris, il Winter Wonderland di Hyde Park (Londra) o il Santa’s Wonderland in Texas si trasformano in autentici templi della meraviglia. Quest’anno, a questa lista di destinazioni magiche si aggiunge uno scenario inatteso: lo stadio Santiago Bernabéu. Il colosso madrileno aprirà le sue porte affinché le famiglie possano vivere l’emozione del Natale tra luci, musica e fantasia.

Come riportato dal quotidiano Marca, dal 24 al 31 dicembre (vale la pena ricordare che il calcio tornerà allo stadio il 4 gennaio) l’impianto del club della capitale – recentemente sottoposto a una maxi ristrutturazione – ospiterà un parco tematico natalizio che punta a diventare il fulcro di tutte le celebrazioni.

«I lavori sono ormai conclusi e sono molto soddisfatto, al di là del problema dei parcheggi, che è una questione urbana. Restano solo alcuni dettagli: il tema del mapping e quello del rumore, che è in via di soluzione», ha confessato Josep Ribas, architetto della ristrutturazione del Santiago Bernabéu.

Tuttavia, la principale difficoltà rimane la sospensione di concerti ed eventi: finora lo stadio ha potuto ospitare solo Taylor Swift, Manuel Carrasco e Duki, a causa dell’eccesso di decibel. In linea di principio, il club ha già trovato una soluzione per ripartire da zero tra due mesi. «Non posso spiegarlo nei dettagli perché non siamo noi a risolverlo, ma se ne sta occupando la migliore azienda di acustica del mondo», ha spiegato Ribas.

Un’altra delle grandi attrazioni che il Real Madrid spera di inaugurare in queste festività è il video mapping, un sistema che utilizza proiettori esterni per mostrare immagini e animazioni sulla facciata dello stadio. Come in altri grandi impianti europei, il club vuole illuminare l’esterno con immagini della squadra e momenti iconici, soprattutto in date speciali.

Nelle ultime settimane sono già state effettuate varie prove notturne per verificare il funzionamento dell’illuminazione, proiettando immagini di ogni tipo. Se tutto procederà come previsto, il debutto ufficiale del video mapping arriverà a Natale, consolidando il nuovo Bernabéu come uno spazio moderno, multifunzionale e spettacolare.

Il video mapping è una tecnica visiva che combina proiezioni di immagini e suoni su superfici architettoniche, offrendo infinite possibilità creative. Il sistema, basato su un software e diversi proiettori ad alta precisione, consente di generare effetti visivi immersivi. Uno strumento perfetto per creare campagne pubblicitarie ambiziose e proprio Natale appare come momento migliore per inaugurarle.

Per tutti questi progetti, la creazione di una nuova sala di controllo per eventi è stata un fattore chiave del progetto . È stato necessario ricollocare e ampliare gli spazi destinati all’Unità di Controllo Operativo e al Centro di Intervento, che costituiscono il cervello tecnologico del nuovo stadio, con l’obiettivo di sviluppare campagne pubblicitarie altamente innovative. L’esempio perfetto è quello di Kalzip, che ha partecipato a numerosi progetti sportivi e ha raggiunto la sua massima espressione in The Sphere, il centro d’intrattenimento multimiliardario di Las Vegas.