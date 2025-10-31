Abodi: «Milan-Como a Perth? E' una mancanza di rispetto per i tifosi»

Mentre la Lega Calcio Serie A, per parola dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, tira dritto per quanto l’organizzazione a Perth, in Australia, della partita di campionato fra Milan e Como, il partito del no rimane fermo sulle sue posizioni.

Fa parte di questo gruppo anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: «Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto».

«Si tratta comunque di un evento speciale in un momento speciale, un evento unico e irripetibile. Ma mi auguro ci sia la sensibilità di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti dello spettacolo», ha concluso il ministro Abodi.