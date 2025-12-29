Supercoppa spagnola, Cronache di Spogliatoio acquista i diritti tv per le prossime tre edizioni

Come accaduto l’anno scorso, anche per questa stagione Cronache di Spogliatoio trasmetterà la Supercoppa spagnola. Ma a differenza di quanto accaduto nel recente passato, il media ha annunciato di avere acquisito i diritti di trasmissione della competizione per le prossime tre edizioni, a cominciare da quella che si svolgerà tra pochi giorni.
«Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione – si legge nella nota pubblicata oggi –. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall’inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network».
Il format della Supercoppa spagnola non è cambia, ispirando anche la Lega Serie A per il proprio torneo che è appena andato in scena, e saranno quattro le partecipanti anche quest’anno. Presenti Barcellona, vittorioso sia in Liga che in Copa del Rey lo scorso anno e detentore del trofeo, Real Madrid, Athletic Bilbao e Atletico Madrid.
Si parte il 7 gennaio con la prima semifinale fra Barcellona e Athletic Bilbao, mentre il giorno dopo sarà il turno del derby di Madrid Real-Atletico. La finalissima sarà l’11 gennaio. Teatro di tutte e tre le sfide sarà il King Abdullah Sports City di Gedda, Arabia Saudita con i suoi oltre 60mila posti a sedere.
Dove vedere Supercoppa spagnola 2026 – Il programma
Di seguito il programma degli incontri dell’edizione 2026:
- Barcellona-Athletic Bilbao, 7 gennaio 2026, ore 20
- Atletico Madrid-Real Madrid, 8 gennaio 2026, ore 20
- Finale, 11 gennaio 2026, ore 20