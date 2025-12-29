Supercoppa spagnola, Cronache di Spogliatoio acquista i diritti tv per le prossime tre edizioni

«Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione – si legge nella nota pubblicata oggi –. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall’inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network».

Il format della Supercoppa spagnola non è cambia, ispirando anche la Lega Serie A per il proprio torneo che è appena andato in scena, e saranno quattro le partecipanti anche quest’anno. Presenti Barcellona, vittorioso sia in Liga che in Copa del Rey lo scorso anno e detentore del trofeo, Real Madrid, Athletic Bilbao e Atletico Madrid.

Si parte il 7 gennaio con la prima semifinale fra Barcellona e Athletic Bilbao, mentre il giorno dopo sarà il turno del derby di Madrid Real-Atletico. La finalissima sarà l’11 gennaio. Teatro di tutte e tre le sfide sarà il King Abdullah Sports City di Gedda, Arabia Saudita con i suoi oltre 60mila posti a sedere.

Dove vedere Supercoppa spagnola 2026 – Il programma

Di seguito il programma degli incontri dell’edizione 2026: