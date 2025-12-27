Napoli, De Laurentiis vuole il rinnovo di Conte: proposto un contratto fino al 2029

L’euforia per la vittoria in Supercoppa in casa Napoli potrebbe portare presto una importante novità per il prossimo futuro della società partenopea. Infatti, in questi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe in forte pressing su Antonio Conte per siglare il rinnovo di contratto.
Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo del patron del club partenopeo è quello di arrivare alla firma di un rinnovo fino al 2029 all’inizio dell’anno che sta per cominciare. Ma per convincere Conte ad aprire un ciclo sul medio termine servono diversi impegni da parte del club, a partire dal mercato di gennaio che si aprirà fra pochi giorni, anche se il Napoli dovrà stare sotto il rigido paletto del saldo zero.
Il direttore sportivo Giovanni Manna sta già sondando il mercato alla ricerca delle occasioni giuste, che dovranno essere rigorosamente low cost, per il già citato saldo zero a gennaio.
Attualmente il tecnico salentino è legato al club azzurro da un contratto fino al 2027 con un ingaggio di 8 milioni di euro netti più bonus. Memore della passata estate, quando Conte sembrava essere vicino a un ritorno alla Juventus, De Laurentiis vuole anticipare i tempi sfruttando l’onda degli ultimi successi fra scudetto e Supercoppa.