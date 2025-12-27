Palermo, il Comune stanzia 5 milioni per la ristrutturazione del Barbera con obiettivo EURO 2032

Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Palermo, l’obiettivo dell’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto Renzo Barbera , è la candidatura per ospitare EURO 2032 , competizione continentale che l’ Italia dovrà co-organizzare con la Turchia . Proprio per questo, su proposta dell’assessora al Patrimonio Brigida Alaimo , la giunta comunale ha deliberato l’autorizzazione alla stipula di un contratto di transazione tra il Comune e il Palermo per un importo di 4,9 milioni di euro .

I dirigenti del Palermo e l’amministrazione comunale, nel frattempo, continuano a lavorare in sinergia per arrivare con tutte le carte in regola all’appuntamento del 31 luglio 2026, il giorno in cui scadrà il termine per la presentazione del dossier che le città italiane interessate a ospitare i campionati dovranno inviare alla FIGC. Il progetto, che si lega a doppio filo con i sogni dei tifosi palermitani, è quello di avere uno stadio completamente ristrutturato per diventare così un impianto moderno e all’avanguardia, dotato di spalti interamente coperti e che possa essere aperto tutti i giorni della settimana e non solo, quindi, in occasione delle partite.

L’accordo, citato in precedenza fra Comune e società rosanero, consente di coprire integralmente le spese sostenute dal club per la manutenzione straordinaria dello stadio Barbera chiudendo ogni pretesa economica e qualsiasi contenzioso relativo ai lavori eseguiti. La transazione tiene conto delle considerazioni espresse dalla commissione tecnica di valutazione dell’area del Patrimonio.

«Con questo atto — dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla — l’amministrazione dimostra di essersi rimessa pienamente in campo sullo stadio Renzo Barbera, affrontando con responsabilità questioni rimaste irrisolte per troppo tempo e tornando a impiegare risorse economiche sullo stadio. La transazione è un passaggio importante che rafforza il rapporto con il Palermo calcio e ci consente di guardare avanti programmando interventi di manutenzione e ammodernamento per rendere lo stadio sempre più sicuro, funzionale e accogliente». Soddisfatta l’assessora al Patrimonio Brigida Alaimo: «La delibera approvata è il frutto di un lavoro puntuale e trasparente che ha tenuto insieme la tutela dell’interesse pubblico e il riconoscimento degli interventi effettivamente eseguiti dalla società. Questa transazione chiude una fase complessa e apre una stagione di collaborazione sinergica e proficua con il Palermo nella prospettiva di investire con continuità sulla manutenzione e sull’ammodernamento dello stadio».

Il 10 settembre sarà formalizzato l’interesse della città di Palermo a concorrere alla selezione delle città ospitanti di EURO 2032 con l’impianto Renzo Barbera, con relativo progetto di ristrutturazione. Nei primi giorni di dicembre, invece, è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali: un piano con tutte le possibili opzioni del progetto di ristrutturazione per scegliere la soluzione migliore in termini di costi-benefici. Dopo la presentazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è partita la conferenza di servizi preliminare per l’ottenimento del pubblico interesse sugli interventi da effettuare.

Il progetto pronto e approvato dovrà essere consegnato entro il 31 luglio del 2026 alla Federcalcio che dovrà decidere se la città farà parte delle cinque sedi di EURO 2032. La scelta sarà effettuata a settembre, a ottobre la FIGC comunicherà le cinque sedi definitive alla UEFA. Al netto della decisione amministrazione comunale e club hanno già individuato la scadenza per l’assegnazione dell’appalto, il 28 agosto del 2026, mentre l’avvio dei lavori è previsto per il 5 gennaio 2027.