Roma, dopo Wizz Air si lavora al main sponsor. Da Visit Dubai a Stake.com: 10 i brand interessati

Come riporta l’edizione odierna de Il Romanista, sul dossier ci sta lavorando attivamente Fulvio Bernardini dal suo primo giorno come Chief Revenues Officer della Roma. Una missione estremamente importante, non solo per rimpinguare le casse giallorosse con un accordo commerciale di primo livello, ma anche dal valore simbolico decisamente alto visto che sarà il main sponsor nell’anno del centenario.

Sistemata la questione sponsor di manica, grazie all’accordo siglato con la compagnia aerea Wizz Air , in casa Roma si sta cercando di stringere il cerchio per quanto riguarda il main sponsor, slot rimasto libero dalla fine della sconrsa stagione quando si è concluso il contratto con Riyadh Season .

Il primo obiettivo è quello, come detto, di garantire importanti risorse economiche al club che spera sin dalla prossima stagione di garantire al suo partner commerciale la prestigiosa, quanto necessaria, vetrina della Champions League. Il secondo step da non sbagliare e il range di ricavi minimi che questa futura nuova partnership deve portare.

Al momento in Serie A chi guadagna di più è la coppia milanese formata da Inter e Milan. I rossoneri con Emirates hanno ricavi per 30 milioni, ma dalla stagione 2026/27, grazie al nuovo accordo con la compagnia aerea emiratina, questa cifra si alzerà a 35 milioni. I nerazzurri, invece, con Betsson viaggiano anche loro sui 30 milioni. Poco più indietro la Juventus, che grazie al doppio accordo con Jeep e Visit Detroit incassa ogni anno 28/30 milioni, in base ai bonus previsti dai due contratti di sponsorizzazioni.

Questa è la situazione odierna della Serie A e a Trigoria si sta ragionando proprio su questo ordine di idee. Il confronto con il vertice del calcio europeo è abbastanza utopistico al momento: il Manchester City da Etihad Airways percepisce 80 milioni di euro a stagione, mentre l’Atletico Madrid, 10° società per introiti da main sponsor, arriva a 40 milioni annui con Riyad Air, che fa anche da naming title per lo stadio.

Tornando alla Roma, l’obiettivo minimo dei giallorossi, da quanto trapela, è superare i 12,5 milioni di euro della scorsa stagione con Riyadh Season e i 13 milioni di Qatar Airways del 2018. Insomma, i Friedkin vogliono un marchio dal forte richiamo e puntano anche sulla questione stadio. Garantire la vetrina della Champions con costanza, includendo l’anno del centenario e il futuro stadio che sarà pronto nel 2029/30 e la base con cui la società capitolina si siederà al tavolo.

Non mancano i soggetti interessati che secondo indiscrezioni sono circa una decina. Si va da brand italiani a quelli internazionali. In questa ottica si parla di un incontro già avvenuto a Trigoria, prima di Celtic-Roma dello scorso 11 dicembre, nella Capitale fra il responsabile commerciale del club, Michael Gandler e i rappresentati di un brand spagnolo molto importante. Colloqui in cui sarebbe addirittura stato mostrato a Gandler il rendering della maglia della Roma con il nuovo main sponsor.

Iniziano a circolare anche i primi nomi dei soggetti interessati, si va da Visit Qatar al sito di scommesse Stake.com, già presente sulle maglie dell’Everton, altra società sotto il controllo del gruppo Friedkin. In estate, infatti, era stata messa in piedi e portata avanti una trattativa per far diventare Stake.com sponsor di manica. Un posto, però che nel frattempo come detto è occupato da metà dicembre da Wizz Air, pronta a garantire alla società giallorossa 3 milioni di euro a stagione fino al 2027.

Il tempo è visto come un alleato dalla Roma che non ha alcuna fretta di chiudere un accordo in brevissimo tempo se non si verificano le condizioni giuste. Intanto, concludendo il discorso legato alla maglia giallorossa, ricordato Wizz Air, bisogna menzionare lo sponsor tecnico Adidas che dal luglio 2023 è tornato a collaborare con il club per una durata del contratto che non è mai stata ufficializzata, anche se si parla minimo di arrivare al 2027 per un corrispettivo di 5 milioni di euro a stagione. Chiude il tutto Auberge Resorts, la catena di hotel di lusso dei Friedkin con il suo nome che campeggia come back sponsor.