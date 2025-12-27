Milan, proposto a Maignan un contratto alla Leao: l'impatto a bilancio dell'eventuale rinnovo

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera, anche su indicazione di Massimiliano Allegri che ha convinto il portiere a restare la scorsa estate e spinge per la permanenza di quello che è il capitano della squadra e di uno dei leader fondamentali dello spogliatoio, ha avanzato una proposta di rinnovo sulle cifre garantite, allo stato attuale, solo a Rafael Leao .

Il pressing del Milan su Mike Maignan per far firmare al portiere francese il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2026 , è massimo ed è arrivata la prima proposta ufficiale del club rossonero dopo il grande gelo fra le parti di inizio anno.

Il portoghese percepisce 5 milioni di euro netti a stagione più bonus e questa è la proposta che il Milan ha avanzato a Maignan negli scorsi giorni. Ora il club si attende una risposta dall’entourage del francese con cui i rapporti sono stati ricuciti con grande dedizione da parte del direttore sportivo Igli Tare. Da entrambe le parti c’è massimo riserbo, ma se alcune settimane fa una separazione a fine stagione sembrava scontata, ora la situazione è più incerta con la permanenza che ha visto rialzarsi le sue probabilità.

Rinnovo Maignan Milan – L’impatto a bilancio dal 2026/27

Ma come impatterebbe il rinnovo del portiere classe 1995 sul bilancio del Milan a partire dalla prossima stagione, qualora si trovasse l’accordo per un contratto da 5 milioni netti a stagione?

Maignan è al suo ultimo anno di contratto con il Milan, che nel 2021 lo ha prelevato dal Lille per 16,4 milioni di euro. In questa stagione il portiere francese costa al club rossonero 3,39 milioni di euro per la quota di ammortamento, l’ultima visto il contratto in scadenza, più i 3,67 milioni di ingaggio lordi. Maignan, infatti, gode del Decreto Crescita e percepisce attualmente 2,8 milioni netti. Il totale del costo a bilancio del portiere in questa stagione è pari a 7,06 milioni.

Con un rinnovo da 5 milioni netti, a cui andrebbero aggiunti i bonus, il lordo a bilancio per il Milan dalla stagione sarebbe pari a 6,55 milioni, visto che Maignan godrebbe ancora del Decreto Crescita, che è stato eliminato dal governo Meloni ma che può durare fino a 10 anni per chi ne gode tuttora. Questo sarebbe l’unico costo per il club, visto che qualora il rinnovo fosse effettivo dalla prossima stagione, il cartellino del portiere francese sarebbe totalmente ammortizzato al 30 giugno 2026.