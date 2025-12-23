Napoli, la Supercoppa è il 14º trofeo della storia: metà sono arrivati nell’era De Laurentiis

La Supercoppa vinta a Riyadh, oltre a rappresentare il primo titolo stagionale, è il numero sette dell’era Aurelio De Laurentiis che da ieri è diventato il presidente sotto la cui gestione il Napoli ha vinto la metà dei suoi trofei, escludendo la Coppa delle Alpi e quella di Lega Italo-inglese, insieme a quelle delle leghe minori.

Il Napoli , grazie alla vittoria per 2-0 sul Bologna, ha conquistato la terza Supercoppa italiana della sua storia. Si tratta del terzo trofeo vinto nelle ultime tre stagioni, contando lo scudetto del 2022/23, sotto la guida di Luciano Spalletti , e il Tricolore della scorsa stagione con Antonio Conte .

In totale il Napoli, escludendo i trofei minori, ha in bacheca da ieri sera 14 titoli, di cui sette vinti sotto la gestione De Laurentiis. Il club partenopeo, passato sotto la gestione dell’imprenditore nato a Roma nel 2004 dopo il fallimento e la ripartenza in C1, ha iniziato a vincere trofei dalla Coppa Italia 2011/12, il primo dei sette trofei conquistati nell’era De Laurentiis:

Scudetti (2) – 2022/23, 2024/25

– 2022/23, 2024/25 Coppa Italia (3) – 2011/12, 2013/14, 2019/20

– 2011/12, 2013/14, 2019/20 Supercoppa italiana (2) – 2014, 2025

A mancare nella bacheca personale del patron e presidente del club azzurro è un titolo internazionale, che il Napoli ha in bacheca dal 1989. Quella Coppa UEFA conquistata contro lo Stoccarda ancora quando il format prevedeva che la finale fosse giocata con la formula di andata e ritorno, nel coronamento dell’era Maradona, che ha portato in dote gli altri due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa.