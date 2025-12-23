Supercoppa, flop stadio: finale con meno spettatori nell’era Final Four

Se in campo non sono mancate le emozioni, lo stesso non si può dire per quanto riguarda gli spalti. Infatti, per gran parte della finale, l’ Al-Awwal Park è rimasto in silenzio a osservare le azioni delle due squadre, facendosi sentire ai due gol e poco altro. Sulle tribune erano presenti in totale 17.869 persone in uno stadio da 25mila per un tasso di riempimento del 71,5% .

Ieri sera a Riyadh Napoli e Bologna si sono affrontate per la finalissima di Supercoppa italiana . A prevalere sono stati i partenopei di Antonio Conte , che ha conquistato il suo secondo trofeo sulla panchina azzurra, grazie alla doppietta di David Neres .

Con questi dati, Napoli-Bologna è stata la finale con meno spettatori presenti allo stadio delle ultime tre, da quando si è optato per il format delle Final Four con sede in Arabia Saudita. Guardando, invece, ai dati complessivi di questa edizione la media spettatori è di quasi 20mila persone con un tasso di riempimento del 79%, soprattutto grazie alla prima semifinale fra Milan e Napoli che ha chiamato a raccolta quasi 25mila persone. Numeri migliori rispetto all’edizione 2023, che si giocò a inizio 2024, che ebbe una media inferiore ai 18,5mila e un tasso di riempimento di quasi il 74%, ma che rappresentato un netto calo, di oltre il 10%, rispetto ai numeri della scorsa edizione del trofeo.

Nei tre anni in cui si è disputata la Supercoppa a Riyadh si nota chiaramente che le partite più seguite allo stadio sono state quelle del Milan, che infatti è la prima squadra italiana, e fra le prime d’Europa, per numero di tifosi in Medio Oriente. L’edizione scorsa, che ha visto trionfare proprio i rossoneri, è stata la migliore sotto il punto di vista delle presenze allo stadio. L’edizione 2024, che fu giocata a inizio 2025, si concluse infatti con una media spettatori di oltre 22mila e un tasso di riempimento di quasi l’89%. Le due partite del Milan, contro Juventus e Inter, hanno sfiorato i 25mila spettatori. Detto ciò, la singola partita con più spettatori negli ultimi tre anni è la semifinale di quest’anno fra Napoli e Milan con quasi 25mila persone e un tasso di riempimento del 99,8%. Segue la finalissima fra Napoli e Inter del 2024 con il 99,6%. La differenza con la scorsa edizione la fanno le semifinali. Nel 2023, Napoli-Fiorentina fu seguita allo stadio da quasi 10mila persone con un tasso di riempimento di appena il 39%. E questa rimane la partita con meno pubblico da quando si è scelto di giocare in Arabia Saudita con la formula delle Final Four.