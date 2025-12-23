Il Napoli batte il Bologna e conquista la Supercoppa: quanto vale il trofeo

Il primo trofeo della stagione 2025-2026 finisce nelle mani del Napoli. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, conquistano la Supercoppa Italiana battendo 2-0 in finale il Bologna, vincitore della Coppa Italia lo scorso maggio. A decidere il match giocato al King Saud University Stadium di Riad è la doppietta di Neres, a segno al 39’ del primo tempo e al 12’ della ripresa. Il Napoli subentra così al Milan nell’albo d’oro, dopo il successo rossonero dello scorso gennaio contro l’Inter.
L’albo d’oro aggiornato del torneo:
- 2016-17 – Milan
- 2017-18 – Lazio
- 2018-19 – Juventus
- 2019-20 – Lazio
- 2020-21 – Juventus
- 2021-22 – Inter
- 2022-23 – Inter
- 2023-24 – Inter
- 2024-25 – Milan
- 2025-26 – Napoli
Una vittoria che vale quindi il primo trofeo stagionale per la squadra di Antonio Conte, ma che ha una rilevanza anche in termini economici.
Come appreso da Calcio e Finanza, anche per l’edizione 2025 il montepremi ammonterà ad un totale di oltre 23 milioni di euro da distribuire tra i club partecipanti e non solo (la cifra esatta dipenderà anche dalla vendita dei diritti tv). Le due semifinaliste perdenti incasseranno così 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni di euro.
Per la finalista? Attesi 9,5 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori 1,5 milioni – per un totale di 11 milioni – legati alla eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale. Infine, previsti 2 milioni che saranno spartiti tra le altre squadre di Serie A che non prendono parte alla competizione.
Ecco quindi gli incassi dei club:
- Inter – 2,4 milioni di euro
- Milan – 2,4 milioni di euro
- Bologna – 6,7 milioni di euro
- Napoli – 9,5 milioni di euro (a cui aggiungere 1,5 milioni per la disputa di un’amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale, per un massimo di 11 milioni)
- Altre squadre di Serie A – 2 milioni da dividere tra i club