Quando e dove si gioca Milan-Como? Dipenderà dall’Inter in Champions

Milan-Como a Perth è saltata “a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto”, si legge nella nota della Lega Calcio Serie A e del governo del Western Australia. “Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto al di fuori del loro controllo. Tuttavia, le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A”. “Nell’esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale”, ha commentato il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli.

Ora è ufficiale: Milan-Como non si giocherà a Perth. La Lega Calcio Serie A ha infatto comunicato oggi che è definitivamente naufragato il piano per far disputare la sfida in Australia.

L’idea di far disputare la partita tra rossoneri e lariani in Australia era nata per l’indisponibilità di San Siro. In particolare, infatti, il Meazza sarà la sede della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che andrà in scena il prossimo 6 febbraio: lo stadio in particolare non sarà utilizzabile da Inter e Milan dal 24 gennaio (infatti l’Inter giocherà in casa col Pisa il 23 gennaio) al 14 febbraio (il 15 ci sarà Inter-Juventus), prima per permettere di allestire tutto il necessario per la cerimonia e poi, oltre a togliere quanto allestito, ci dovrebbe anche essere una rizollatura del terreno di gioco.

Milan-Como, in particolare, si sarebbe dovuta disputare l’8 febbraio, due giorni dopo la Cerimonia d’Apertura, con tempistiche incompatibili con le Olimpiadi quindi. E nemmeno si poteva anticipare o far slittare la partita di pochi giorni, viste le tempistiche dei lavori. Motivo per cui era nata l’ipotesi estero, con l’Australia in pole. Almeno fino ad oggi, quando è arrivato lo stop ufficiale. Ora il tema riguarda la calendarizzazione della sfida, che tuttavia dipende soprattutto dall’Inter.

Quando si gioca Milan Como? Esclusa l’inversione dei campi

Resta esclusa infatti l’opzione di invertire le due partite tra Milan e Como, facendo prima disputare la sfida di San Siro (il 15 gennaio) e poi, l’8 febbraio, giocare in riva al lago. Il calendario particolarmente compresso offre i primi due slot infrasettimanali il 18 e il 25 febbraio: due date in cui, tuttavia, San Siro potrebbe essere impegnato per l’Inter, nel caso in cui la squadra di Chivu dovesse accedere ai playoff di Champions League. Nel caso in cui i nerazzurri giocassero la sfida di ritorno in casa o non dovessero disputare i playoff, Milan-Como verrebbe fissata per il 18 febbraio: nel caso in cui invece l’Inter dovesse giocare la sfida d’andata in casa, la partita tra rossoneri e lariani si giocherebbe il 25 febbraio.

