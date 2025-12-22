La Juventus sale ancora in Borsa: titolo +2% e capitalizzazione a 1,2 miliardi di euro

In particolare, oggi le azioni della Juventus sono cresciute ulteriormente del 2,14% a 2,87 euro per azione, toccando una capitalizzazione di 1,196 miliardi di euro: l’offerta di Tether era stata di 2,66 euro per azione con una valutazione di 1,1 miliardi di euro, proposta come detto non accettata da Exor. Tra gli altri titoli calcistici, prese di posizione sulla Lazio, che ha aperto la giornata in calo del 3,6% a 1,2050 euro per azione.

Guardando in generale all’andamento delle Borse, la seduta che apre la settimana natalizia si è chiusa debolmente in Europa, mentre fuori dal Vecchio Continente è tornata a farsi sentire la ripartenza dei tecnologici a Wall Street, oltre alla corsa ai beni rifugio, con l’oro che ha aggiornato il record storico. In Europa, invece, il mercato ha tenuto un profilo più prudente, mentre l’attenzione rimane ancora sulle banche centrali, con la scommessa che la Fed possa tagliare i tassi fino a due volte nel 2026 e con lo sguardo ai dati sulla fiducia dei consumatori americani, in uscita domani.

Così a fine seduta Milano (-0,3%) ha limato i guadagni insieme al resto del continente: Parigi -0,3%, Francoforte -0,04%, Amsterdam -0,2%, Madrid -0,05%, Euro Stoxx 50 -0,3% e Londra -0,4%. A Piazza Affari Saipem (+4,3%) è stata tra le protagoniste, sostenuta da un nuovo contratto offshore in Qatar, mentre la seduta è stata ad alta volatilità per Tim, passata da un -6% in mattinata a un +2,5% in chiusura. In evidenza anche Nexi (+1,7%) – dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui Cdp starebbe valutando il rafforzamento della partecipazione – e DiaSorin (+4,6%), che sul finale conquista la vetta del paniere principale dopo l’annuncio di un buyback fino a 250 milioni di euro. Sul fronte opposto, tonfo di Stellantis (-4,6%) e Campari (-2,4%). Deboli anche le banche, in particolare Mps (-1,3%), Banco Bpm (-0,9%) e Unicredit (-0,8%).