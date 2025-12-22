La Supercoppa monopolizza il dibattito online: il Milan scavalca la Juventus sui social

La sedicesima giornata di Serie A vede le gare di campionato alternarsi alla Supercoppa: anche i social commentano le partite andate in scena a Riyadh in attesa della finale di questa sera tra Napoli e Bologna. Intanto, in campionato, la Juventus vince contro la Roma e fa felice Spalletti e i tifosi, mentre Gasperini continua ad avere problemi nei big match. Questo il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 16esima giornata di Serie A.

MediaScore 16 giornata – La classifica social Sorpasso rossonero sulla Juve. Nonostante la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Napoli, il Milan conquista il primato delle conversazioni social e, grazie a 44mila menzioni, si porta in testa superando la Juventus. I bianconeri, reduci dalla vittoria importante dello Stadium contro al Roma, ottengono 40mila citazioni social e si piazzano al secondo posto. Chiudono il podio ex aequo il Napoli, stabile al terzo posto con 25.300 menzioni, e l’Inter, sconfitta ai rigori dal Bologna. Quinta la Roma, grazie a 24.500 citazioni social. Osservando la classifica social, non mancano le variazioni in positivo e negativo. Ottimi i risultati di Bologna e Genoa. Le due squadre rossoblù guadagnano rispettivamente cinque e sei posizioni. Da un lato grazie alla vittoria in Supercoppa dei felsinei con il rigore decisivo di Immobile, molto apprezzato dai tifosi per il suo ritorno al gol; dall’altro per la grande prestazione della squadra di De Rossi che, pur in dieci uomini per quasi tutta la partita dopo l’espulsione del portiere Leali, hanno sfiorato l’impresa contro l’Atalanta, subendo il gol della sconfitta di Hien solo all’ultimo respiro. Perdono invece posizioni il Torino, che scende al quindicesimo posto con 3.300 menzioni, l’Atalanta, tredicesima con 3.600 e il Parma, diciottesimo con 2.700.

I temi del dibattito Monitorando le menzioni alle squadre, emerge come tra i temi più discussi dai tifosi della settimana vi siano: La formula della Supercoppa fa discutere gli utenti. Sui social la nuova formula della Supercoppa Italiana è diventata rapidamente un tema caldo. Al secondo anno del nuovo format a quattro squadre, rimangono i dubbi su quanto la finalista di Coppa Italia e la seconda classificata in campionato meritino effettivamente la partecipazione. Base della discussione le parole dell’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, che ha ammesso come non sia a suo parere corretto partecipare senza aver vinto uno dei due principali trofei della stagione precedente.

Milan-Como non si giocherà in Australia. Nuovo colpo di scena nella vicenda su Milan-Como, la gara che la Lega Serie A aveva ipotizzato di giocare a Perth, in Australia, per valorizzare il calcio italiano a livello internazionale, sfruttando un match dal forte richiamo mediatico. Dopo le parole del Presidente della Serie A, Ezio Simonelli, la scelta sembrava ormai confermata, ma oggi il colpo di scena ha spiazzato tutti. L'iniziativa è invece saltata per l'imposizione di ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, da parte della federazione australiana e della federcalcio asiatica, che avevano già preteso la nomina di arbitri australiani. Grande risonanza della notizia anche sui social: molti utenti lamentano l'incertezza per i tifosi e la figura poco edificante per il calcio italiano a livello internazionale. Sebbene diversi utenti abbiano accolto con sollievo la notizia della cancellazione della trasferta, definendola una scelta di buon senso, non sono mancate le critiche alla gestione del progetto e ai continui cambi di direzione. MediaScore 16 giornata – La classifica media Con la vittoria contro il Milan in Supercoppa, il Napoli si porta al primo posto nella classifica delle citazioni sui media (17.844). Indietreggia di una posizione invece la Juventus, che si classifica seconda con 16.825 menzioni su stampa e web. Anche Milan e Roma guadagnano una posizione a testa grazie a circa 17mila e 15mila citazioni. Grande crescita per la Lazio (+4 posizioni con 6.977 menzioni) e Como (+5 posizioni con 5.376 citazioni).