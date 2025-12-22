Abodi: «Milan-Como? Forse c'è stata leggerezza»

«Si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza perché prima di parlarne per 3 mesi bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto porre condizioni. Recuperiamo questa partita che era lontana, riaccogliamo anche Milan-Como e vediamo dove e quando si giocherà questa partita», queste le parole del ministro per lo Sport Andrea Abodi, dopo l’ufficialità che la sfida di campionato non si giocherà a Perth, Australia.

Il ministro ha poi aggiunto: «Le cose vanno come devono andare. Ne prendo atto perché sono attore interessato, ma so stare al mio posto. Io mi sento di rappresentare non solo gli interessi degli organizzatori ma anche dei tifosi perché credo che siano una componente indispensabile, la ragione del successo del calcio e il rispetto nei loro confronti non passa attraverso dichiarazione di intenti ma attraverso i fatti. Capisco le esigenze di incrementare i ricavi, dobbiamo dare ogni supporto per liberare risorse finanziare per permettere al calcio di esprimere tutto il proprio potenziale»