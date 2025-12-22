Lo Russo su Tether e sauditi per la Juve: «Sono nostalgico, preferisco i presidenti tifosi»

“Voci sulla vendita della Juventus? Sono nostalgico, mi piace l’idea dei presidenti tifosi e che hanno nel cuore, oltre agli elementi societari, anche un po’ di passione. Questo è un valore che spero l’Italia continui ad avere”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo durante la puntata n.781 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.
“Abbiamo già visto l’ingresso in Italia dei fondi di investimento, con operazioni che hanno più un carattere speculativo. Io sono un po’ più romantico, il calcio è emozione, fede e cuore. A Torino questo è ancora una realtà”, ha proseguito. “Sono contento di essere il sindaco di una città che ha due squadre, due stadi e due presidenti italiani, con cui la città ha rapporti e questo facilita la gestione operativa”, ha aggiunto.
Poi sul Torino di Cairo il sindaco ha spiegato: “Stiamo lavorando per rafforzare la presenza del Toro all’interno dell’Olimpico Grande Torino e tutto quello che ruota attorno all’ambito granata: quindi il Filadelfia e l’impianto del Robaldo che è dedicato al settore giovanile. L’obiettivo è costruire le condizioni per cui anche il Toro possa avere piena titolarità di sviluppare la propria identità e strategia per quanto riguarda l’impiantistica, ci stiamo lavorando in modo particolare per l’Olimpico”, ha concluso Lo Russo.