Lo Russo su Tether e sauditi per la Juve: «Sono nostalgico, preferisco i presidenti tifosi»

“Voci sulla vendita della Juventus? Sono nostalgico, mi piace l’idea dei presidenti tifosi e che hanno nel cuore, oltre agli elementi societari, anche un po’ di passione. Questo è un valore che spero l’Italia continui ad avere”. Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo durante la puntata n.781 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.

“Abbiamo già visto l’ingresso in Italia dei fondi di investimento, con operazioni che hanno più un carattere speculativo. Io sono un po’ più romantico, il calcio è emozione, fede e cuore. A Torino questo è ancora una realtà”, ha proseguito. “Sono contento di essere il sindaco di una città che ha due squadre, due stadi e due presidenti italiani, con cui la città ha rapporti e questo facilita la gestione operativa”, ha aggiunto.