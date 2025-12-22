Roma, Gasparri al veleno sui Friedkin: «Sono anaffettivi, hanno speso inutilmente una barca di soldi»

“La Roma ha bisogno di una proprietà che non sia anaffettiva e priva di sentimenti per la città e i tifosi. I Friedkin non ci sono e non si vedono, hanno speso inutilmente una barca di soldi comprando gente a caso. Una proprietà italiana alla Roma? Magari, ma gli imprenditori che ci sono non mi sembrano avere questa intenzione”. Lo ha detto il capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, noto tifoso giallorosso, durante la puntata n.781 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento.

“Qualcuno ha detto che la Roma ha giocato bene contro la Juventus, ma abbiamo perso ed è stata una sconfitta. La Roma sta al di sopra di quello che si poteva sperare, ora la classifica è un po’ falsata per la Supercoppa però sta in alto per un’altra ragione: tutti perdono a rotazione delle partite inspiegabili”, ha aggiunto. “Anche le squadre di maggior richiamo hanno avuto sconfitte importanti e quindi la classifica si è accorciata, consentendo alla Roma di fare la propria figura pur avendo fatto tre sconfitte nelle ultime partite. Diciamo che non mi pare un bilancio esaltante, il campionato va avanti senza ancora un vero padrone: anche i più forti hanno perso e si alternano in vetta diverse squadre. La Roma ha bisogno anche di un attaccante”.