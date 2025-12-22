Il Nasdaq riserva il ticker “LZO” alla Lazio

La Lazio ha già un suo ticker (ovverosia l’abbreviazione che identifica le società che vengono quotate sul mercato finanziario) al Nasdaq: il club biancoceleste ha infatti reso noto che il Nasdaq gli ha riservato il ticker LZO.
“La S.S. Lazio comunica che il Nasdaq ha riservato il ticker LZO per S.S. Lazio S.p.A., un passaggio significativo che segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e apertura internazionale del Club”, si legge nel comunicato della società biancoceleste.
“La riserva del ticker rappresenta un segnale concreto di un progetto più ampio, che guarda al futuro e mette in relazione il mondo del calcio con l’innovazione, i media e la finanza internazionale, mantenendo saldi i valori, la storia e l’identità laziale”.
“Il simbolo LZO racconta una Lazio capace di evolversi, di investire in una visione moderna e di posizionarsi tra le realtà sportive che guardano oltre il campo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio brand e la propria presenza a livello globale”.
“Il Club prosegue così un percorso strutturato e responsabile, pensato per creare nuove opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio della società, dei tifosi e dell’intero ecosistema biancoceleste”, conclude il club nella nota.