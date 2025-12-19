Scontro con Oriali, cosa ha detto Allegri al braccio destro di Conte

Secondo quanto riportato dall’inviato di Sportitalia Tancredi Palmeri, Allegri avrebbe detto a Oriali « cinque cose in serie. La prima cosa che gli ha detto è “siediti co*****e. La seconda cosa che gli ha detto è “imbecille”. La terza cosa che gli ha detto è “idiota”. Ha chiuso questa sequela di insulti con un’espressione che non è offensiva, però ti fa ridere che uno in un momento del genere, dica una cosa del genere ».

Secondo l’inviato dell’emittente, Allegri avrebbe gridato a Oriali «“vecchio ottantenne”. Gli ha fatto proprio un pigiama di insulti, totalmente. E mi sono ricordato l’ultimo insulto, non era un insulto così generico. Il quinto insulto che gli ha rivolto è “sei un leccaculo”. Come a dire, “stai là perché sei il lacché di Conte”», ha concluso.