Club sportivi che valgono di più al mondo: Dallas Cowboys al top, Real primo nel calcio

Un valore in continua crescita per questi top club. Basti pensare che la prima posizione, sei anni fa, era raggiungibile con un valore di 5 miliardi . Questa stessa cifra nel 2025 non è sufficiente per entrare nella top 50 con il primo posto che da dieci anni consecutivi è occupato dai Dallas Cowboys , società del football americano, che ha una valore stimato di 13 miliardi di dollari, pari a poco più di 11 miliardi di euro.

Come ogni anno la rivista statunitense Forbes ha stilato la classifica dei club sportivi con il maggior valore . E come sempre a comandare la graduatoria ci sono le franchigie USA di NBA e NFL che occupano quest’anno le prime 10 posizioni . All’undicesima si trovano i New York Yankees della MLB , mentre per trovare un club calcistico bisogna scorrere fino al 20° posto, dove si è piazzato il Real Madrid .

Nel complesso, le 50 società più preziose del 2025 valgono oltre 353 miliardi di dollari, una media di 7,1 miliardi di dollari ciascuna, registrando un aumento del 22% rispetto al 2024 e più del doppio rispetto a soli quattro anni fa. Sono otto, invece, i club presenti nella top 50 ha registrare un aumento del proprio valore di almeno del 30% rispetto a un anno fa. Fra questi non sono conteggiate Ferrari (26° posto nel 2025) e Mercedes (34°), cresciute entrambe del 58% dal 2023 visto che non erano presenti nella top 50 dello scorso anno di Forbes.

Club sportivi che valgono di più – Dominio NFL-NBA grazie ai diritti televisivi

In termini generali, l’impennata delle valutazioni dei club sportivi degli ultimi due decenni è il risultato di un aumento vertiginoso del valore dei diritti televisivi. L’anno scorso, ad esempio, l’NBA ha siglato accordi di trasmissione per 11 anni con ABC-ESPN, NBC-Peacock e Amazon Prime Video per un valore riportato di 76 miliardi di dollari, ovvero una media di 6,9 miliardi all’anno, circa 4 miliardi in più all’anno rispetto ai precedenti accordi. L’anno prima, la NFL aveva concordato un pacchetto che garantisce almeno 125,5 miliardi di dollari fino al 2033.

Proprio per questo, grazie a un sistema di distribuzione che premia ancora di più i vari club, la classifica è dominata da franchigie di NBA e NFL che hanno visto i loro ricavi medi crescere rispettivamente del 141% e del 91% nell’ultimo decennio, raggiungendo una stima di 417 milioni e 662 milioni di dollari. E poiché le squadre sportive vengono generalmente valutate su multipli dei ricavi, questo sostanzioso incremento dei ricavi da diritti televisivi spinge direttamente verso l’alto le stime di valore. Questa la top 10 dei club sportivi con il più alto valore nel 2025:

Dallas Cowboys (NFL) – 13 miliardi di dollari Golden State Warriors (NBA) – 11 miliardi di dollari Los Angelese Rams (NFL) – 10,5 miliardi di dollari New York Giants (NFL) – 10,1 miliardi di dollari Los Angeles Lakers (NBA) – 10 miliardi di dollari New York Knicks (NBA) – 9,75 miliardi di dollari New England Patriots (NFL) – 9 miliardi di dollari San Francisco 49ers (NFL) – 8,6 miliardi di dollari Philadelphia Eagles (NFL) – 8,3 miliardi di dollari Chicago Bears (NFL) – 8,2 miliardi di dollari

Club sportivi che valgono di più – Calcio in difficoltà

Facendo un rapporto fra NFL e calcio, bisogna segnalare come tutte e 32 le franchigie del campionato statunitense di football americano, di cui 30 presente nella classifica stilata da Forbes, sono cresciute del 25% in un solo anno, mentre i top 20 club calcistici più preziosi hanno registrato una crescita del solo 5%. Fra i problemi più rilevanti per il mondo del calcio europeo si sottolineano la stagnazione dei diritti televisivi, l’aumento dei costi e un debito significativo.

Proprio per questo, in questa speciale classifica, ci sono solamente quattro club di calcio, tutti europei, nelle prime 50 posizioni delle società sportive con il più alto valore. Il primo, come detto, è il Real Madrid con 6,75 miliardi (20° posto in assoluto). Seguono Manchester United (24°), Barcellona (42°) e Liverpool (48°). Il numero è in calo rispetto ai sette club calcistici presenti negli ultimi due anni in questa graduatoria, che nel 2025 ha visto uscire di scena Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint–Germain.

Lo stesso fenomeno si vede per la MLB, la lega professionistica di baseball, che quest’anno ha solo due rappresentanti, i già citati New York Yankees (11° posto, 8,2 miliardi di dollari) e i Los Angeles Dodgers (18°, 6,8 miliardi). Escluse dalla top 50 NHL, lega di hockey su ghiaccio, e la MLS, massimo campionato calcistico statunitense che ha appena visto trionfare l’Inter Miami di Lionel Messi. Questi i valori delle quattro società calcistiche presenti nella top 50 dei club sportivi con il più alto valore nel 2025:

Real Madrid – 6,75 miliardi di dollari (20° posto in assoluto)

Manchester United – 6,6 miliardi (24°)

Barcellona – 5,65 miliardi (42°)

Liverpool – 5,4 miliardi (48°)

Infine, a testimonianza della crescita esponenziale della NFL nell’ultimo decennio, basti pensare come il Real Madrid, oggi primo club calcistico per valore, fosse valutato 3,26 miliardi una decina di anni fa, mentre i Dallas Cowboys, la franchigia che vale di più da ben 10 anni consecutivi, stazionavano intorno ai 3,2 miliardi. Ora, 10 anni dopo, i Blancos valgono poco più della metà della franchigia texana della NFL.