Elliott punta sull’abbigliamento sportivo e investe un miliardo in Lululemon

Come riporta CNBC, il fondo ha inoltre intenzione di proporre un nuovo CEO , visto che quello attuale alla guida di Lululemon Athletica, visto che quello attuale, Calvin McDonald lascerà l’incarico a partire dal 31 gennaio 2026 dopo un anno di calo dei risultati per la società. Intanto, alla notizia di una probabile entrata di Elliott nel capitale di Lululemon, il titolo ha chiuso le contrattazione di giovedì al Nasdaq con un guadagno oltre il 3%, con picchi nella mattinata statunitense di oltre il 6%, arrivando a una quotazione di 215,11 dollari per azione con una capitalizzazione di mercato pari a 25,23 miliardi .

L’ex proprietario del Milan , il fondo statunitense Elliott Investment Management , ha rilevato una partecipazione dal valore di oltre 1 miliardo di dollari in Lululemon Athletica , catena di negozi di alta gamma dedicati allo yoga, con abbigliamento e accessori sportivi alla moda.

Secondo le indiscrezioni il nome indicato da Elliott sarebbe quello di Jane Nielsen, ex CFO e COO di Ralph Lauren. Un cambio alla guida dell’azienda era stato richiesto da tempo proprio dal fondatore di Lululemon, l’imprenditore americano-canadese Chip Wilson, soprattutto dopo i risultati in netto calo dell’ultimo anno.

Un ingresso di Elliott potrebbe aiutare la catena ad avere nuove risorse finanziarie per provare a farsi nuovamente spazio in un mercato che sta vedendo un sovraffollamento di nuovi marchi. Nel corso del 2025, il fondo USA ha acquisito partecipazioni in altre società, tra cui una quota superiore a 2 miliardi di dollari in Workday e una da 4 miliardi in PepsiCo.