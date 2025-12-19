Il Napoli contro Allegri: «Aggressione e insulti a Oriali: non passino inosservati»

« La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati ».

«Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto», ha concluso il club partenopeo nella nota pubblicata sul suo sito internet.

Il Napoli ha battuto il Milan 2-0 nella prima delle due semifinali della Final Four della Supercoppa italiana. La formazione di Antonio Conte è passata in vantaggio nel primo tempo con il gol di David Neres e ha chiuso i conti nella ripresa con la rete di Rasmus Hojlund. In finale troverà ora Bologna o Inter.