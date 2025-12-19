Il Napoli contro Allegri: «Aggressione e insulti a Oriali: non passino inosservati»

«La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati».
E’ un duro comunicato stampa quello pubblicato dal Napoli, con riferimento a quanto accaduto nella serata di ieri durante la prima delle due semifinali della Supercoppa italiana. Secondo il club partenopeo, il tecnico del Milan avrebbe insultato Gabriele Oriali, che da anni accompagna Antonio Conte nelle sue avventure in panchina.
«Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto», ha concluso il club partenopeo nella nota pubblicata sul suo sito internet.
Il Napoli ha battuto il Milan 2-0 nella prima delle due semifinali della Final Four della Supercoppa italiana. La formazione di Antonio Conte è passata in vantaggio nel primo tempo con il gol di David Neres e ha chiuso i conti nella ripresa con la rete di Rasmus Hojlund. In finale troverà ora Bologna o Inter.