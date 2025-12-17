Mondiali 2026, cresce il montepremi: 50 milioni a chi alza la Coppa del Mondo

Ogni nazionale qualificata riceverà infatti un minimo garantito di 10 milioni di euro per la sola partecipazione. La selezione che conquisterà il titolo mondiale potrà invece incassare ulteriori 50 milioni per la vittoria finale. Si tratta di un incremento significativo rispetto all’ultima edizione in Qatar , quando l’Argentina campione del mondo aveva ottenuto 42 milioni, mentre nel 2018, in Russia, la Francia si era fermata a 38 milioni.

Il Consiglio della FIFA , riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale, ha approvato le cifre legate al montepremi per il prossimo Mondiale, con numeri mai così alti. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, mai prima d’ora l’organismo guidato da Gianni Infantino aveva definito una distribuzione economica così rilevante a favore delle federazioni nazionali.

Alla base di questo aumento c’è soprattutto l’ampliamento del numero di squadre partecipanti, accompagnato da un forte incremento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e da una domanda molto elevata di biglietti. A ciò si aggiunge il crescente interesse commerciale generato dall’evento in Nord America, con Stati Uniti, Canada e Messico pronti a ospitare il torneo, un fattore che consente alla FIFA di redistribuire risorse più consistenti tra le federazioni affiliate.

Nel corso dello stesso Consiglio, al quale hanno preso parte i principali vertici del calcio mondiale, è stata inoltre approvata una specifica allocazione di fondi destinata a Gaza, con l’obiettivo di fornire un contributo concreto a una delle aree più colpite e in difficoltà del pianeta in questo momento.