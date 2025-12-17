Manchester City, il bilancio torna in rosso: perdite per 11 milioni nel 2025

Il Manchester City nella scorsa stagione ha così registrato ricavi per complessivi 789 milioni di sterline, di cui la voce più corposa ha riguardato i ricavi commerciali, a quota 340 milioni di sterline, rispetto ai ricavi da diritti televisivi che si sono assestati a quota 278,6 milioni di sterline. In calo invece i ricavi da player trading, passati da 139 milioni di sterline a 95 milioni, mentre i ricavi da matchday sono rimasti stabili a 75 milioni di sterline.

Il Manchester City ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2025 con un rosso di 9,9 milioni di sterline (pari a poco meno di 11,3 milioni di euro), in netto calo rispetto all’utile di oltre 73,7 milioni di sterline (84 milioni di euro, al cambio attuale) dell’esercizio 2023/24. Considerando anche le plusvalenze, il fatturato del club inglese ha toccato quota 789,3 milioni di sterline (898 milioni di euro), con un calo di circa l’8% rispetto al 2023/24, mentre i costi sono cresciuti dell’1,3% arrivando a quota 790,2 milioni di sterline (899 milioni di euro).

Nel dettaglio, ecco i ricavi registrati dalla società nella stagione scorsa:

Ricavi da gara: 75,084 milioni di sterline (85,43 milioni di euro);

75,084 milioni di sterline (85,43 milioni di euro); Ricavi commerciali: 340,383 milioni di sterline (387,29 milioni di euro);

340,383 milioni di sterline (387,29 milioni di euro); Ricavi da diritti tv: 278,63 milioni di sterline (317,03 milioni di euro);

278,63 milioni di sterline (317,03 milioni di euro); Ricavi da player trading: 95,21 milioni di sterline (108,33 milioni di euro);

95,21 milioni di sterline (108,33 milioni di euro); TOTALE: 789,3 milioni di euro (898 milioni di euro).

Manchester City bilancio 2025 – I costi

Al contrario dei ricavi, i costi del Manchester City sono cresciuti nel corso della stagione 2024/25. In particolare, infatti, i costi complessivi del club inglese sono aumentati di oltre l’1% arrivando a quota 790,2 milioni di sterline, pari a circa 899 milioni di euro. Oltre la metà dei costi è rappresentata dai soli costi del personale, in leggero calo a quota 408 milioni di sterline (412,5 milioni di sterline nel 2023/24), mentre gli ammortamenti sono cresciuti a 169,4 milioni di sterline (165,1 milioni nell’esercizio precedente).

I costi voce per voce:

Costi per il personale: 408,4 milioni di sterline (464,68 milioni di euro);

408,4 milioni di sterline (464,68 milioni di euro); Ammortamenti: 169,54 milioni di sterline (192,91 milioni di euro);

169,54 milioni di sterline (192,91 milioni di euro); Svalutazioni : 15,21 milioni di sterline (17,31 milioni di euro);

: 15,21 milioni di sterline (17,31 milioni di euro); Altri costi opertivi: 197,96 milioni di sterline (225,24 milioni di euro);

197,96 milioni di sterline (225,24 milioni di euro); TOTALE: 790 milioni di sterline (899 milioni di euro).

Manchester City bilancio 2025 – Utile, patrimonio netto e debiti

La differenza tra fatturato e costi è stata così negativa per 0,9 milioni di sterline, mentre il risultato netto dopo oneri finanziari e imposte è stato negativo per 9,91 milioni di sterline (poco meno di 11,3 milioni di euro). Il patrimonio netto è calato a 850 milioni di sterline (967 milioni di euro), mentre l’indebitamento lordo ammonta a 1,12 miliardi di sterline (1,27 miliardi di euro).