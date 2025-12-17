Bayern, nuovo stadio: 7,5 milioni per un impianto da 15mila posti per la femminile

A partire dalla stagione 2026/2027 , lo Sportpark Unterhaching sarà anche il palcoscenico delle gare casalinghe di Champions League della squadra femminile, segnando un ulteriore salto di qualità nell’organizzazione e nella visibilità del progetto. Allo stesso tempo, la SpVgg Unterhaching continuerà a disputare nello stadio del complesso le proprie partite interne, garantendo continuità alla tradizione sportiva locale. L’operazione di acquisto – secondo la rivista Kicker – si è chiusa sulla base di 7,5 milioni di euro .

Non soltanto la storica Allianz Arena. Il Bayern Monaco compie un passo strategico decisivo nello sviluppo del proprio settore femminile. Il club bavarese ha infatti acquisito lo Sportpark Unterhaching , che dal 1° gennaio 2026 entrerà ufficialmente nella disponibilità della Allianz Arena Stadion GmbH , società interamente controllata dal Bayern. L’impianto, dopo una serie di adeguamenti infrastrutturali, diventerà la nuova casa delle FC Bayern Women , ospitando partite e allenamenti.

«L’acquisizione dello Sportpark Unterhaching è un ulteriore traguardo nello sviluppo complessivo delle nostre FC Bayern Women. La nuova casa sportiva della nostra squadra femminile soddisferà i requisiti UEFA e sarà in grado di rispondere anche alla domanda di pubblico in futuro. Nel medio periodo, lo Sportpark Unterhaching diventerà la nuova casa di tutto il calcio femminile del FC Bayern», ha dichiarato l’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen, ringraziando il sindaco Wolfgang Panzer e il presidente della SpVgg Unterhaching Manfred Schwabl per il dialogo costruttivo che ha accompagnato l’operazione.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. «Unterhaching ha una lunga tradizione come comunità sportiva. Le nostre squadre partecipano a competizioni nazionali e internazionali e abbiamo espresso vincitori di medaglie e campioni olimpici ai Giochi Olimpici. Naturalmente, anche allo stadio di Unterhaching è stata scritta la storia dello sport», ha sottolineato il sindaco Panzer, evidenziando come l’arrivo del Bayern possa rappresentare un’opportunità di crescita per tutto il territorio e per lo sport di base.

Sulla stessa linea il presidente della SpVgg Unterhaching, Manfred Schwabl, che ha definito la partnership con il Bayern «la soluzione migliore» per il futuro del club: «Questo ci consente di mantenere la nostra casa sportiva allo stadio dello Sportpark e, grazie agli interventi infrastrutturali, di renderla pronta per il futuro e per le crescenti esigenze del calcio professionistico».

Lo Sportpark Unterhaching dispone di 15.000 posti, di cui oltre 8.000 a sedere, e si estende su un’area complessiva di circa 45.000 metri quadrati, comprendendo tre campi di allenamento e una clubhouse con ristorante e birreria all’aperto. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo di ulteriori aree adiacenti e soluzioni dedicate anche ad altre realtà sportive che finora hanno utilizzato il complesso, oltre alla conferma dell’uso dell’impianto per la vicina Elite Football School.