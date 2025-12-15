La Juventus vola a Piazza Affari, sulla scorta dell’offerta presentata da Tether a Exor per l’acquisto del club bianconero. La proposta del colosso delle stablecoin risale alla serata di venerdì (a Borsa chiusa) e – seppur respinta dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann – sta avendo effetto nell’apertura odierna.

L’offerta di Tether prevedeva di rilevare l’intera quota del 65,4% detenuta da Exor nella Juve, a un prezzo di 2,66 euro per azione. La proposta avrebbe valorizzato la Juventus circa 1,1 miliardi di euro, riconoscendo un premio del 20,74% rispetto al prezzo ufficiale del titolo alla chiusura dell’11 dicembre 2025.

Se Exor avesse accettato l’offerta e l’operazione fosse stata perfezionata, Tether avrebbe poi lanciato un’OPA obbligatoria sul flottante agli stessi 2,66 euro per azione. Inoltre, la società aveva già comunicato l’intenzione di mettere a disposizione della Juventus circa 1 miliardo di euro per rafforzare la prima squadra e sviluppare nuove linee di business complementari.

Il giorno successivo – sabato 13 dicembre – la holding della famiglia Agnelli-Elkann ha fatto sapere di avere respinto ufficialmente l’offerta. L’amministratore delegato di Exor, John Elkann, ha sottolineato che «la Juve fa parte di una famiglia molto più grande, la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e a guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita».