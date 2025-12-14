Elkann: «La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita»

«La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita»: lo ha affermato l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, in un video pubblicato sul sito del club bianconero. «Continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardiamo al futuro per costruire un futuro vincente», ha aggiunto Elkann in riferimento all’offerta – rifiutata – arrivata da Tether per l’acquisto del club.

«La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili, festeggiata in quelli felici», ha proseguito ancora Elkann nel video.

«Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia molto più grande, la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la squadra e a guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita», ha concluso.