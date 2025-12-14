La Roma rafforza la propria strategia commerciale e ha annunciato nella giornata di ieri una nuova e partnership con Wizz Air, una delle compagnie aeree europee in più rapida crescita. L’accordo prevede l’ingresso di Wizz Air come main partner e sponsor di manica dei giallorossi e farà il suo debutto sulla divisa da gioco a partire dal 15 dicembre, nella sfida contro il Como.
A presentare l’intesa è stato Michael Gandler, Chief Business Officer della Roma, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: «Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell’AS Roma. Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l’eccellenza, l’innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L’introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il club, e non vediamo l’ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi».
Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’accordo avrà una durata fino a giugno 2027, con la possibilità di prolungarlo per un’ulteriore stagione. Le cifre non sono state rese ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un incasso nell’ordine dei 3 milioni di euro all’anno per il club giallorosso. Per fare un paragone, secondo indiscrezioni il Milan incassa circa 5 milioni annui da MSC (sponsor di manica), mentre l’Inter può contare su oltre 9 milioni tra manica e retro sponsor (secondo dati ufficiali svelati da Calcio e Finanza).
Nell’ambito della partnership, Wizz Air sarà presente su numerosi touchpoint, dai materiali delle giornate di gara alle piattaforme digitali, fino alle iniziative di fan engagement pensate per arricchire l’esperienza dei tifosi a Roma e nel resto del mondo. La compagnia aerea collaborerà con il club per sviluppare promozioni esclusive, opportunità di viaggio dedicate ai tifosi e iniziative speciali nel corso della stagione, consentendo ai sostenitori giallorossi di vivere più da vicino la squadra anche in trasferta.
Soddisfazione anche da parte di Wizz Air, come evidenziato da Silvia Mosquera, Commercial Officer della compagnia: «Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l’AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità. Così come il calcio unisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in tutta Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell’AS Roma è un grande onore e non vediamo l’ora di sostenere la squadra, a terra e in volo, creando al tempo stesso esperienze indimenticabili per i tifosi».
Nel corso della presentazione, Gandler ha inoltre fatto il punto sugli obiettivi commerciali del club, soffermandosi sul tema del main sponsor di maglia, attualmente assente sulla parte frontale: «Il main sponsor è una priorità, ma ci vuole tempo. Siamo fortunati ad avere un marchio così importante e una tifoseria così grande, che ci ama così tanto e che merita uno sponsor in linea con i nostri valori e capace di apprezzare la nostra offerta. Purtroppo sono qui da poco tempo, ma c’è la volontà di fare molto di più e stiamo lavorando in questa direzione».