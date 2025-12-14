La Roma rafforza la propria strategia commerciale e ha annunciato nella giornata di ieri una nuova e partnership con Wizz Air, una delle compagnie aeree europee in più rapida crescita. L’accordo prevede l’ingresso di Wizz Air come main partner e sponsor di manica dei giallorossi e farà il suo debutto sulla divisa da gioco a partire dal 15 dicembre, nella sfida contro il Como.

A presentare l’intesa è stato Michael Gandler, Chief Business Officer della Roma, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: «Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell’AS Roma. Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l’eccellenza, l’innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L’introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il club, e non vediamo l’ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi».