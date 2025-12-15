Scontri tra ultras a Marassi prima di Genoa-Inter: tre agenti feriti. La Digos indaga

Scene da guerriglia urbana nel pomeriggio di ieri a Genova, prima della partita Genoa-Inter. Un violento scontro tra tifosi interisti e genoani è scoppiato all’arrivo dei primi davanti allo stadio di Marassi. Sono volate bombe carta, fumogeni e bottiglie, un furgone e uno scooter hanno preso fuoco. Polizia e carabinieri sono intervenuti con i lacrimogeni per separare le tifoserie. Tre agenti sono rimasti lievemente feriti.

La violenza è cominciata poco prima delle 17, un’ora prima dell’inizio della partita. Secondo i testimoni, i pullman dei tifosi interisti sono arrivati con le porte già aperte. Appena davanti Marassi, dai mezzi è partito un fitto lancio di fumogeni e bombe carta. Ma davanti allo stadio c’erano già i genoani schierati e dunque gli investigatori non escludono che lo scontro tra le tifoserie fosse stato organizzato.