Chiellini: «La Juventus e questa proprietà sono una cosa unica»

«La proprietà e la Juventus sono due cose indissolubili. Quelle di John sono state parole forti e importanti, ma per chi lo conosce e lo vive quotidianamente non è sorprendente. Per me e per chi ha vissuto la Juve in questi anni è normale: quando si pensa alla Juventus e alla famiglia si pensa a una cosa unica. È stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro».

Lo ha detto il Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini, intervenendo ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida di campionato Bologna-Juventus. Il dirigente ha parlato inevitabilmente dell’offerta presentata da Tether, colosso delle stablecoin, per l’acquisto del club bianconero.

«Io penso che non ci sia altro da fare se non costruire la Juve e farla tornare a essere vincente quanto prima, come lo è stata nel passato e lo sarà anche in futuro: una squadra che ha tanto dal passato come eredità e valori importanti che si tramandano di generazione in generazione ma che ha anche tanto sguardo al futuro. Sono cinque anni che non vinciamo lo scudetto e lo sentiamo addosso, ma questo non toglie la fiducia per il futuro», ha concluso.