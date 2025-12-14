Platini: «Io presidente Juve? Richiamo forte, ma la mia famiglia ha la priorità»

A proposito dell’offerta di Tether, in un’intervista a Il Giornale Platini ha detto che « non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile. Perché? Perché la Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano ed internazionale, Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire ».

La Juventus non è in vendita. Questa la risposta secca di John Elkann all’offerta presentata da Tether – colosso attivo nel mondo delle stablecoin – per rilevare le quote di Exor nella società bianconera. Sul tema è intervenuto anche Michel Platini, bandiera del club e storio ex numero 10, che ha detto la sua sulla proposta e sul rapporto della società piemontese con la famiglia Agnelli.

Su Tether, Le Roi ha aggiunto: «Non conosco questi signori che vogliono comprare la Juventus. Il mondo della nuova finanza è tutto da scoprire, studiare con la massima attenzione e la massima prudenza. Ripeto, massima prudenza. La finanza ha preso in mano il football, il potere e i soldi prima di tutto, il resto sembra non contare. Dominano i politicanti, astuti, furbi, servi sciocchi, anche nelle istituzioni calcistiche. Ma la politica è tutt’altra cosa, francamente fatico ad accostarla al calcio».

Sulla possibilità che esista una Juventus senza Agnelli, Platini ha aggiunto: «Non posso prevedere il futuro, ma sono sicuro che John non cederà ad alcuna proposta avanzata da questi soci di minoranza».

Infine, una battuta sul desiderio dei tifosi di vederlo presidente del club: «Me lo chiedono ancora oggi. Ho riflettuto ma la mia famiglia ha priorità su tutto e a settant’anni non posso e non possiamo ricominciare un’altra esperienza anche se il richiamo è forte. Questo non significa che non starò vicino alla Juventus, la Juventus degli Agnelli, la Juventus di John Elkann».