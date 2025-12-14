Milan, Tare: «Mercato di gennaio? Se potremo migliorare la squadra lo faremo»

Il Direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo. Il dirigente ha esordito parlando dei risultati ottenuti fino a questo momento: «Siamo partiti con un gruppo fantastico. E’ un gruppo che segue, ha voglia e determinazione. Abbiamo tanto ancora da fare e dobbiamo dare continuità, ma siamo molto soddisfatti finora».

Inevitabile un passaggio su Mike Maignan e sull’ipotesi di un rinnovo: «Richieste alte? Non abbiamo mai parlato di numeri. Parlare di Mike è facile, è un leader e un uomo che fa gruppo. Siamo contenti, a lui piace stare al Milan e al Milan piace che rinnovi, stiamo parlando. Speriamo di vincere, poi avremo modo di parlare di questa cosa».