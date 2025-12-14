Antenna: «La7 e Sky non sono nel perimetro d’interesse del gruppo»

Fonti vicine al dossier Antenna Group, il gruppo del miliardario greco Theodore Kyriakou in trattativa con Gedi, hanno smentito un interesse per l’acquisizione di La7 o Sky. Le indiscrezioni circolate in tal senso sulla stampa – hanno spiegato le fonti – «sono prive di fondamento e non rispecchiano l’attuale perimetro strategico dell’interesse del Gruppo in Italia».

Il riferimento è alle indiscrezioni circolate in questi giorni a proposito dell’interesse da parte di Antenna non soltanto per giornali e radio – come dimostra la trattativa in corso per rilevare da Exor le attività del gruppo Gedi, compreso il quotidiano La Repubblica –, ma anche per una televisione del mercato italiano.

Secondo queste voci, Kyriakou avrebbe prima messo gli occhi su La7, senza trovare porte aperte da parte di Urbano Cairo, e successivamente avrebbe puntato la divisione italiana di Sky. Tuttavia, a tal proposito è arrivata una smentita, che ha precisato.