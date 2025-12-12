Un importantissimo successo in rimonta e in trasferta per il Bologna di Vincenzo Italiano. Grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi, i rossoblù sono riusciti a strappare tre punti agli spagnoli del Celta Vigo portandosi più in alto nella classifica unica di Europa League e contribuendo anche al ranking stagionale europeo dell’Italia, che insegue sempre più da vicino il secondo posto occupato dalla Germania.

Ma quanto ha incassato finora il Bologna dalla partecipazione all’Europa League? Quali sono i ricavi che i felsinei si sono già garantiti dalla partecipazione alla competizione grazie ai risultati delle prime cinque giornate? Entrando nel dettaglio, i ricavi netti disponibili per i club partecipanti, pari a circa 565 milioni di euro, verranno suddivisi dalla UEFA come segue:

Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (155 milioni di euro);

sarà destinato alle (155 milioni di euro); Il 37,5% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (212 milioni di euro);

sarà destinato agli (212 milioni di euro); Il 35% sarà distribuito secondo il nuovo criterio che sostituisce ranking decennalee market pool (198 milioni di euro)

Bologna ricavi Europa League – La quota di partenza (155 milioni)

Ciascuno dei 36 club che si sono qualificati per la fase a gironi ha ricevuto 4,31 milioni di euro, cifra divisa in due pagamenti distinti: un acconto di 4,14 milioni e un saldo di 170.000 euro (in totale nel ciclo 2021/24 questa cifra era pari a 2,92 milioni).

Bologna ricavi Europa League – I bonus per i risultati (212 milioni)

Rispetto alle cifre stanziate per il ciclo 2021/24, quelle riservate alle vittorie della prima fase sono più basse, anche se le partite sono ben otto nella prima fase, due in più rispetto alla fase a gironi che si è imparato a conoscere.

Per ogni partita della prima fase verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 450.000 euro per una vittoria e 150.000 euro per un pareggio. Gli importi non distribuiti (150.000 euro per ogni pareggio della prima fase) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla prima fase con quote proporzionali al numero di vittorie.

Previsto anche un bonus per il piazzamento nella classifica della prima fase: ogni club riceverà una somma basata sulla sua graduatoria finale nel girone. L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota sarà di 75mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota (75mila euro), che sarà sicuramente rivista al rialzo dopo la distribuzione delle quote pareggi.

E sempre a proposito di classifica finale, le squadre posizionate dal 1° all’8° posto riceveranno ulteriori 600mila euro, mentre quelle che occuperanno dal 9° al 16° posto otterranno 300mila euro.

I premi stanziati per la fase a eliminazione diretta sono invece i seguenti:

Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 euro

(dal 9° al 24° posto): 300.000 euro Qualificazione agli ottavi di finale : 1,75 milioni di euro

: 1,75 milioni di euro Qualificazione ai quarti di finale : 2,5 milioni di euro

: 2,5 milioni di euro Qualificazione alle semifinali : 4,2 milioni di euro

: 4,2 milioni di euro Qualificazione alla finale : 7 milioni di euro

: 7 milioni di euro Vincente della finale: 6 milioni di euro

Bologna ricavi Europa League – Il nuovo pilastro “value” (198 milioni)

Il pilastro “value”, che abbiamo imparato a conoscere nella stagione passata, è una combinazione dei precedenti pilastri market pool (valore di mercato del paese) e coefficiente (coefficienti individuali dei club). Il pilastro “value” comprende due parti: parte europea e parte non europea.

Gli importi assegnati alle due parti sono proporzionali all’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per per l’Europa e la Conference League che vengono raggruppati e commercializzati insieme. Ecco i criteri di suddivisione:

L’importo disponibile per la parte europea è suddiviso in 666 quote . La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 217mila euro . Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il punteggio più alto che riceve 36 quote;

è suddiviso in . La squadra con il riceve una quota: . Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica, con la squadra con il L’importo disponibile per la parte extraeuropea è suddiviso anch’esso in 666 quote. La squadra con il punteggio più basso riceve una quota: 80mila euro. Viene aggiunta una quota a ogni posizione in classifica e la squadra con il punteggio più alto riceve 36 quote.

Partendo da questi presupposti, e considerando le squadre che si sono qualificate per l’edizione 2025/26 di Europa League, il Bologna ha incassato 3,47 milioni di euro circa di quota europea e 0,72 milioni di quota non europea.

Bologna ricavi Europa League – Le cifre per i rossoblù

Considerando le cifre di cui sopra, ecco i compensi incassati fino ad ora dal Bologna per la partecipazione alla Europa League 2025/26: