Il presidente del Palermo Mirri: «Il City Football Group è il futuro del club»

DAZN ha lanciato un nuovo format di approfondimento sulla Serie B, campionato in onda esclusivamente sulla piattaforma di sport in streaming anche in questa stagione. Si tratta di “Professione Presidente”. Nella nuova puntata il protagonista è Dario Mirri, numero uno del Palermo, club che fa parte della galassia del City Football Group insieme a Manchester City e Girona, fra gli altri.

Proprio il rapporto con la proprietà è uno dei temi affrontati da Mirri nella lunga intervista di Eleonora Incardona, oltre ai temi di campo e l’amore, prima da tifoso e poi da presidente, che unisce il presidente al Palermo, che da quest’anno è guidato in panchina da Filippo Inzaghi, che negli anni si è costruito la reputazione di grande professionista di promozioni dalla Serie B alla A.

«Sono da sempre abbonato al Palermo – ha raccontato Mirri –, da 56 anni, anche adesso che sono il presidente del club. È un gesto d’amore che continuerò a fare sempre. Adesso guardo le partite in tribuna, però mi manca quella leggerezza e quella spensieratezza che contraddistinguono i tifosi. Essere presidente del Palermo è un sogno realizzato, ogni tanto per vedere se è vero cerco su Wikipedia».

Un legame con il Palermo che è nel dna della famiglia del presidente Mirri, visto che lo stadio è intitolato a quel Renzo Barbera che era lo zio dell’attuale presidente dei rosanero: «Credo che sia un orgoglio per tutti i palermitani entrare in quello stadio, per me a maggior ragione, per la mia famiglia. Zio Renzo è stato quello che mi ha insegnato i valori, che cosa è il Palermo e cosa può essere il Palermo. Guardavo lui da bambino e riconoscevo in lui questa partecipazione enorme per le sorti della città, dei tifosi, ma soprattutto dei palermitani, perché lui vedeva nel Palermo qualcosa che ci rappresentava. Devo dire che è quello che ho sognato di fare e che spero di continuare a fare: fare del Palermo qualcosa che rappresenti tutta la città. E quindi il fatto che lo stadio sia intitolato a lui è bellissimo. lo ho sempre detto, quando ho iniziato sei anni fa, che non posso pensare a uno stadio diverso da questo luogo per far giocare il Palermo».

Palermo che ora, come detto, è di proprietà di un colo come il City Football Group: «Sono state notti di sofferenza, paura e desiderio: volevo fortemente che loro proseguissero il lavoro intrapreso da noi. Ferran Soriano è di Barcellona, conosce le nostre radici e ci siamo trovati subito. Il City Football Group è il futuro del Palermo, si può solo crescere grazie al loro contributo, alle loro competenze e noi siamo orgogliosi di essere parte di questo gruppo grande e vincente. Quando riusciremo a portare il Palermo in Serie A, la sinergia con il City Football Group crescerà ancora di più, anche sotto il profilo tecnico».

Ma tutti sono concentrati sul campo e alla stagione 2025/26, che vede il Palermo fra le favorite per la promozione in Serie A: «Inzaghi è una persona straordinaria, ha un entusiasmo contagioso, va sostenuto sempre perché lui vuole intraprendere un percorso medio-lungo qui a Palermo. Quello che è mancato negli anni scorsi è stato il mister, ma anche la gestione della sconfitta. Quando impareremo a governare la sconfitta, allora si cominceranno a costruire le vittorie e saremo in grado di vincere. Sono legatissimo a questi ragazzi, il mio sogno è rendere felice il popolo palermitano e vincere la Coppa Italia, che è un trofeo che ci manca: le tre finali perse le ricordo benissimo, per me sarebbe una soddisfazione incredibile».

A guidare in campo, invece, la squadra, c’è capitan Matteo Brunori: «Con Matteo c’è un rapporto personale molto forte, per motivi oggettivi. Siamo insieme da quattro anni: all’inizio, per contenere i costi delle trasferte, viaggiavamo in nave anche due volte pur di evitare l’albergo o l’aereo. Quando si condividono esperienze di questo tipo, nasce un legame profondo, una relazione personale ulteriore rispetto ad altri, semplicemente perché è con noi da più tempo. I numeri parlano da soli: Matteo ha segnato quasi 80 gol. È chiaro che sta attraversando un momento particolare della sua vita e della sua carriera. Quello che è importante è che continui a fare esattamente ciò che ha fatto finora, e a sentirsi capitano della nostra squadra nella maniera più completa, a prescindere dal fatto che giochi o meno. Lui anche da non giocatore, come nelle ultime partite, continua a dare un contributo fondamentale alla crescita degli altri ragazzi. È un ragazzo estremamente intelligente e sensibile: mi dice che vuole vivere a Palermo, che sta cercando casa qui. Lo dico ai tifosi: quando hanno qualche dubbio, ricordino che ha scelto Palermo per far crescere la sua unica figlia, e che il suo sogno è restare a vivere in questa città. Detto questo, credo ci sia poco da aggiungere riguardo alla sua partecipazione nella nostra squadra».