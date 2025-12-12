Le competizioni UEFA stanno entrando nella loro fase più calda. Champions League, Europa League e Conference League hanno superato ampiamente il giro di boa della loro prima fase e le sfide del mese di gennaio (fatta eccezione per la Conference, che si concluderà prima) saranno determinanti per conoscere i primi verdetti tra squadre qualificate e formazioni eliminate.

Con le coppe europee, come accaduto nel corso delle ultime stagioni, è ripartita la corsa al posto extra nella Champions League 2026/27 tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni continentali per club.

Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova per la seconda stagione consecutiva e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Quinto posto in Champions – Come si calcolano i punti per il ranking

Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.

I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.

I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza più a lungo possibile delle nostre squadre nelle coppe europee consentirebbe all’Italia di aumentare le proprie chance di raggiungere questo traguardo.

Quinto posto in Champions – La classifica aggiornata

La Serie A, che conta sette squadre in corsa nelle tre competizioni, vuole provare a bissare quanto successo due stagioni fa, quando permise alla quinta classificata in campionato, il Bologna di Thiago Motta, di qualificarsi direttamente al girone unico di Champions League dello scorso anno, portando a otto le formazioni italiane presenti nelle tre competizioni UEFA, di cui cinque nel massimo torneo.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno di Champions, Europa League e Conference League:

Inghilterra 13.166 punti (posto extra in Champions) Germania 11.660 punti (posto extra in Champions) Italia 11.071 punti Spagna 10.609 punti Portogallo 10.600 punti Francia 10.214 punti Cipro 10.000 Danimarca 9.500 Grecia 8.425 punti

Anche in questa stagione l’Inghilterra sta viaggiando forte, e nonostante il grande numero di squadre sembra destinata a conquistare nuovamente uno dei due posti extra nella competizione. Il turno di coppe appena concluso ha consentito invece all’Italia di rimanere agganciata alla Germania, per quello che sembra essere un duello che proseguirà fino alla fine. Senza il rigore molto generoso di Inter-Liverpool, la Serie A avrebbe potuto contare su un punto aggiuntivo ed essere ancora più vicina alla Bundesliga.

Il ranking tiene già conto anche dei punti bonus minimi che le squadre potranno conquistare sulla base dei rispettivi piazzamenti nelle classifiche delle tre coppe, ma va segnalato che sarà il Napoli a essere particolarmente decisivo. A differenza della Germania (che quasi certamente saluterà l’Eintracht Francoforte nella fase a eliminazione diretta dalla Champions), l’Italia può ancora portare tutte le proprie squadre almeno ai playoff in ogni coppa.

I partenopei sono attualmente quelli più a rischio, ma se riuscissero a conquistare la qualificazione consentirebbero al nostro Paese uno sprint potenzialmente decisivo per questo traguardo. La risposta arriverà a gennaio.