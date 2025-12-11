Banca Ifis, il Premio Bancor 2025 a Mario Draghi e Zanny Minton Beddoes

È Mario Draghi, economista, già banchiere centrale ed ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, il vincitore del Premio Bancor 2025. Il riconoscimento è stato consegnato a Mario Draghi giovedì 11 dicembre da parte di Federico Carli, Presidente e fondatore dell’Associazione Guido Carli, e da Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis che patrocina il Premio Bancor. A Draghi, inoltre, è stata dedicata una laudatio dall’attuale Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta.

La giuria di Bancor ha voluto premiare Mario Draghi per la sua capacità di promuovere la cooperazione e la fiducia tra Nazioni e attori economici. Istituito nel 2022 dall’Associazione Guido Carli, con il patrocinio di Banca Ifis, il Premio Bancor celebra le personalità eccellenti nel mondo economico-finanziario riconoscendo competenza, integrità e trasparenza. Mario Draghi succede nell’albo d’oro del Premio a Mervyn King (2022), Larry Summers (2023) e Raghuram Rajan (2024).

«In un contesto internazionale caratterizzato da profonde incertezze, in cui il disordine globale rischia di offuscare la comprensione delle dinamiche in atto, il Premio Bancor riafferma la propria missione di offrire un orientamento saldo, rinnovando quella tradizione di rigore analitico e pragmatismo che contraddistinse il dialogo tra Guido Carli e Eugenio Scalfari. Attraverso il conferimento dei riconoscimenti a Mario Draghi e Zanny Minton Beddoes, intendiamo valorizzare l’eccellenza nella costruzione istituzionale e l’integrità nell’informazione economica, ribadendo la centralità dell’analisi fattuale rispetto alla semplificazione. Un elemento distintivo di questa edizione è l’impegno concreto verso il futuro: con l’istituzione delle Borse Bancor, consolidiamo il sostegno al merito delle nuove generazioni, nella ferma convinzione che la competenza e lo studio costituiscano le risorse essenziali per governare le complesse sfide del nostro tempo e tracciare una rotta di progresso e stabilità», dichiara Federico Carli, Presidente dell’Associazione Guido Carli.

«Nella sua carriera alla guida delle più prestigiose istituzioni finanziarie e politiche, italiane ed europee, Mario Draghi è stato esempio di serietà, dedizione e competenza: tutti elementi che, in contesti di grande tensione, ha messo con successo al servizio dell’Europa e del nostro Paese. Per questo motivo, come Banca Ifis, siamo felici di conferire al Professor Draghi, insieme all’Associazione Guido Carli, il Premio Bancor 2025. In un mondo in cui le tensioni internazionali sono sempre più preoccupanti, le indicazioni di Mario Draghi devono essere considerate una bussola per affrontare il presente e gestire una transizione politica ed economica verso modelli più efficienti e sostenibili. Tale esempio deve essere una stella polare anche per le nuove generazioni. Ed è per questo che crediamo nel valore delle borse di studio dedicate a giovani aspiranti giornalisti che conferiamo col Premio Bancor 2026 con l’obiettivo di incoraggiare una informazione sempre più equa, corretta e approfondita in un’epoca a servizio della Società», dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

Premio Bancor 2025 per il Giornalismo a Zanny Minton Beddoes

Anche per il 2025, il Premio Bancor ha celebrato le figure di spicco del giornalismo internazionale che, attraverso il loro lavoro, incidono in maniera determinante nel dibattito pubblico. Dopo l’attribuzione del Premio 2024 a Francine Lacqua, editor-at-large di Bloomberg TV, quest’anno il riconoscimento è stato conferito a Zanny Minton Beddoes, Direttore di The Economist.

Nel corso della cerimonia, è stata annunciata una delle novità più significative di questa edizione: la creazione delle “Borse Bancor”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Gruppo 24 ORE, Class Editori e Sky TG 24, prevede sei borse di studio per sei neolaureati meritevoli, permettendo ai vincitori di accedere a tirocini retribuiti da 3 fino a 6 mesi presso le redazioni delle più importanti testate economico-finanziarie a partire dal primo semestre del 2026. Le Borse nascono per favorire un percorso meritocratico tra università, giornalismo e impresa: un investimento su talento e conoscenza che mira a formare una nuova generazione di professionisti dell’informazione economica, generando al contempo valore sostenibile per la società.