Franchi, il nuovo calendario dei lavori: tutte le date da rispettare

L’amministrazione comunale di Firenze ha approvato il nuovo cronoprogramma relativo ai lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, in seguito ai ritardi accumulati fin qui che hanno portato allo slittamento della fine del primo lotto, quello che include la curva Fiesole.

Come riporta l’edizione odierna del La Nazione, sono state anticipate, rispetto all’ultimo programma, le scadenze per i lavori per il primo lotto, a cui è stata aggiunta la realizzazione della nuova copertura nord dello stadio (Curva Fiesole, Tribuna Laterale nord, Maratona nord), comprensiva dei nuovi sky box e delle nuove centrali tecnologiche di servizio. Nel secondo lotto, che comprende anche la copertura sud dello stadio e la riqualificazione della tribuna centrale, è invece slittata la nuova curva Ferrovia.

Per completare il primo lotto dei lavori, finanziato con 151 milioni di euro, e sono previsti 1.100 giorni di lavori. Tre anni e un mese esatti: da marzo 2024 fino al 30 aprile 2027. Per quel giorno sarà pronta la nuova Fiesole, che inizialmente doveva essere pronta per il 2026, anno del centenario della Fiorentina, e sarà installata la nuova copertura della tribuna laterale nord e della Maratona, sempre lato nord.

Questa è la data conclusiva del percorso che vedrà il raggiungimento di traguardi intermedi, che saranno monitorati con grande attenzione per evitare ulteriori ritardi che pregiudicherebbero il nuovo cronoprogramma. Tra le tappe fondamentali figurano le fondazioni: per la Fiesole serviranno 613 giorni (da novembre 2024 fino al 14 agosto 2026), per la Maratona nord invece saranno sufficienti 189 giorni fino al 29 marzo 2026. Il montaggio dei gradoni, iniziato il mese scorso, si concluderà il 22 ottobre del prossimo anno.

Partiranno a gennaio invece i lavori per la copertura, inizialmente con pile provvisorie e poi – dal 24 marzo 2026 – con il montaggio delle strutture principali. Se tutto va bene l’intervento sarà completato il 16 febbraio 2027. Una delle opere più complesse riguarda il restauro e i rinforzi della struttura esistente, interventi iniziati ad aprile 2024. L’ultimo step nel 2027 quando, da marzo fino al 30 aprile, gli operai si occuperanno delle prove e delle verifiche di funzionalità.

Poi c’è il capitolo, tutt’altro che secondario, dei costi. Nell’atto pubblicato in allegato all’approvazione di variante, si fa riferimento al quadro economico aggiornato. «La variante in oggetto comporta una maggiore spesa complessiva», la premessa del documento. E poi si legge ancora: «La maggiore spesa complessiva derivante dalla presente perizia di variante ammonta a 12,5 milioni di euro, di cui 11,3 per lavori e 1,1 per Iva al 10%».

Infine, per quanto riguarda le fondamenta della nuova Fiesole si è passati da 227 a 613 giorni di lavoro (quasi il triplo), per cui l’intervento che si sarebbe dovuto concludere ad aprile 2025 sarà finito in realtà a metà agosto 2026, oltre un anno dopo. Sono lievitati anche i tempi per le nuove strutture in elevazione della Fiesole che secondo il primo cronoprogramma si sarebbero dovuti concludere a giugno 2025 e che invece saranno portate a termine nel febbraio 2027. Per dei lavori che sono stati ’redistribuiti’ ci sono anche degli interventi anticipati. È il caso delle coperture della Fiesole e della maratona nord che non erano menzionate nel primo cronoprogramma e che invece saranno realizzate prima del previsto.