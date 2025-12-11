«Una NBA Europe è cosa fatta. Ci sono anche persone del calcio interessate a Milano e anche a Roma stanno facendo a gara. Tutti ci dicono che vorrebbero copiare il calcio, perché coinvolge tutti: uomini e donne. Con questa NBA Europe avremo la soddisfazione di avere i giocatori perché si sospenderà il campionato».

Queste le parole del presidente della Federbasket Gianni Petrucci durante la conferenza stampa di presentazione del libro di Mimmo Cacciuni Angelone Bomber e Mister Franco – Una partita ancora, presso la sala Paolo Rossi della FIGC, parlando del progetto NBA Europe con Roma e Milano che dovrebbero rappresentare l’Italia.

«La NBA non ci dà i giocatori per la Nazionale, adesso avremo la soddisfazione di averli perché si fermerà il campionato», prosegue Petrucci che infine rivolge un pensiero ad Achille Polonara, tedoforo per i Giochi di Milano-Cortina. «Polonara tedoforo? Una delle emozioni più sentite, ho rivisto la forza di volontà e il piacere della vita e tutto quello che lui ha avuto, una famiglia da titolo sotto tutti i punti di vista».