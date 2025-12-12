Anche nella stagione 2025/26 la Fiorentina prende parte al torneo europeo che negli ultimi anni l’ha vista protagonista, con due finali e una semifinale: la Conference League. La formazione toscana si è qualificata grazie al piazzamento ottenuto in campionato nella scorsa edizione della Serie A e proverà ancora una volta ad arrivare fino in fondo alla manifestazione.

Nella serata di ieri, la squadra di Paolo Vanoli è riuscita a tornare alla vittoria e ha raggiunto quota 9 punti nel girone unico. Attualmente si trova in 11esima posizione e con un successo può ancora sperare di arrivare tra le prime otto classificate, evitando in questo modo i playoff e due partite in aggiunta.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso alla terza manifestazione UEFA rappresenta un’importante occasione anche sul fronte economico. Seppur non al livello della Champions League, la partecipazione al torneo consente incassare ricavi importanti che crescono con il passare dei turni. Ma quanto vale il torneo per la Fiorentina?

Fiorentina ricavi Conference League – Le cifre per i viola

La società viola, nella stagione 2025/26, ha incassato finora dalla UEFA quasi 7,5 milioni di euro per la sua partecipazione di quest’anno alla Conference League, secondo le stime di Calcio e Finanza. A questa cifra vanno aggiunti i ricavi da botteghino per le partite che la Fiorentina ha già disputato al Franchi. Di seguito tutte le cifre: